Er is ophef ontstaan in de Premier League na een opmerkelijke beslissing van de scheidsrechter in het duel tussen Chelsea en Brentford.

Chelsea ging zaterdag op bezoek bij Brentford voor hun vierde Premier League-duel. Het leek erop dat The Blues er met de winst vandoor zouden gaan, maar na een bizar moment kregen ze slechts één punt.

De ploeg van Enzo Maresca kwam in de tweede helft op 2-1 via doelpunten van Cole Palmer en Moisés Caicedo en leek de wedstrijd vervolgens onder controle te hebben.

Opmerkelijke gelijkmaker

Maar net toen Chelsea de drie punten dacht binnen te slepen, vond Fabio Carvalho na een lange inworp het net, tot grote vreugde van de thuisfans. Het doelpunt had echter niet mogen tellen, want Brentford-aanvaller Dango Ouattara stond hinderlijk buitenspel.

Mark Clattenburg, voormalig Engels scheidsrechter, benadrukte tegenover The Chelsea Chronicle dat Ouattara buitenspel stond toen hij probeerde de bal uit de inworp te raken. Hoewel hij de bal niet aanraakte, verstoorde zijn beweging volgens Clattenburg het spel van de verdedigers, waardoor de actie volgens de buitenspelregels afgefloten had moeten worden. Iets wat niet gebeurde.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brentford - Chelsea | Premier League



📢 Ouattara is in an offside position. It’s true that he never touches the ball, but he makes a move for it and even tries to strike the ball with his right foot. In our opinion, the goal should have been disallowed for offside. #VAR4YOU pic.twitter.com/hNtqun9PQa — VAR 4 YOU (@VAR4YOU) September 13, 2025

Ranglijst

Dit resultaat had grote gevolgen voor de positie van Chelsea op de ranglijst. Met tien punten uit vier duels hadden ze tweede kunnen staan, maar in plaats daarvan staan ze nu vijfde met acht punten uit vijf wedstrijden – één punt achter Bournemouth, Tottenham Hotspur en Arsenal, de huidige nummers vier, drie en twee.

Controversiële beslissing

Eerder werd Chelsea al geconfronteerd met een controversiële beslissing in de openingswedstrijd tegen Crystal Palace, toen een vrije trap van Eberechi Eze werd afgekeurd omdat hij de muur zou hebben gehinderd.

Alles over de Premier League

