De rode kaart voor Dean Huijsen tegen Real Sociedad zaterdagavond zorgt voor een storm in Spanje. Real Madrid wil de kwestie niet laten rusten en bereidt een dossier over arbitrale dwalingen voor om dat naar de FIFA te sturen. Daarbij wijst de club ook naar aartsrivaal Barcelona, dat volgens de Madrilenen juist regelmatig voordeel heeft van arbitrale beslissingen.

Huijsen moest er in de 32e minuut vanaf na een noodgreep op Mikel Oyarzabal. Scheidsrechter Jesús Gil Manzano trok direct rood, tot ongeloof van trainer Xabi Alonso. "Voor mij was dit een gele kaart", zei hij na afloop. "Éder Militão stond nog in de buurt en de bal was niet onder controle. Ook na het zien van de herhaling blijf ik erbij dat dit geen rood was", bleef de Spanjaard bij zijn punt.

'Schande voor de competitie'

Waar Alonso de gemoederen nog enigszins probeerde te bedaren, ging Real Madrid TV zelf er vol in. "Dit is een schande voor de competitie", klonk het fel. Nog geen uur na het laatste fluitsignaal kondigde de club aan een compleet dossier te maken met vermeende arbitrale fouten van dit seizoen én vorig seizoen. Dat pakket gaat rechtstreeks naar de FIFA.

In het statement van Real Madrid werd niet om de hete brij heen gedraaid: “Scheidsrechters zijn tegen ons.” De Madrilenen benadrukken dat Barcelona volgens hen vaak wél de gunstige beslissingen krijgt, terwijl zijzelf herhaaldelijk worden benadeeld.

Discussie laait op in Spaanse media

De rode kaart zorgde voor stevige discussie in de Spaanse media. Voormalig FIFA-scheidsrechter Pérez Burrull vond de beslissing terecht. "Huijsen kon de bal niet meer spelen, Oyarzabal stond dichter bij het doel. Voor mij is dit eerder rood dan geel", concludeerde hij in Marca. Sportkrant AS pakte het anders aan en schreef dat de wedstrijd bijna werd verpest door de arbitrage, maar roemde Kylian Mbappé die Real alsnog naar de winst leidde.

Real koploper ondanks woede op arbitrage

Het is niet de eerste keer dat Real Madrid de aanval opent op de Spaanse arbitrage. Eerder bracht de club al video’s uit waarin fouten werden verzameld, vaak met een sneer richting Barcelona. Met het nieuwe dossier naar de FIFA wordt die strijd opnieuw opgevoerd.

Sportief gezien heeft de rel weinig invloed. Dankzij goals van Arda Güler en Vinícius Júnior won Real Madrid ondanks de rode kaart van Huijsen met 1-2 in San Sebastián. De ploeg van Alonso staat daarmee nog altijd foutloos bovenaan in La Liga, met vier zeges uit vier duels.

