Er is veel om te doen in Engeland: Thomas Partey die is aangeklaagd voor vijf verschillende verkrachtingen en een aanranding. De middenvelder kwam jarenlang uit voor Arsenal, maar is sinds 1 juli transfervrij. Zijn werkgever was echter al drie jaar op de hoogte van de beschuldigingen. Inmiddels heeft coach Mikel Arteta ook op de zaak gereageerd.

Het Openbaar Ministerie in Engeland heeft eerder deze maand aangekondigd dat Partey op 7 augustus voor de rechtbank in Londen moet verschijnen. Hij wordt daar geconfronteerd met vijf aanklachten wegens verkrachting en één wegens aanranding. De beschuldigingen zijn afkomstig van drie verschillende vrouwen, die in 2021 en 2022 aangifte deden. In die periode was Partey actief als speler van Arsenal.

Eerdere berichtgeving

Het Britse dagblad The Telegraph bracht in 2022 al naar buiten dat een voetballer was aangehouden na aangiftes van verkrachting. Destijds mocht de krant de naam van de speler nog niet noemen, maar inmiddels is duidelijk dat het om Partey ging. Volgens The Telegraph was Arsenal in 2022 al op de hoogte van de aantijgingen tegen de Ghanees, maar besloot de club hem toch te laten spelen. Zo kwam Partey het afgelopen seizoen nog 52 keer in actie voor Arsenal.

The Telegraph uitte ook kritiek op Arsenal omdat de club ervoor koos Partey niet te ontslaan. "Terwijl ze wisten dat er een onderzoek tegen hem liep. Ze wijzen erop dat professionals in de meeste sectoren automatisch geschorst zouden worden zodra hun werkgever op de hoogte is van ernstige criminele beschuldigingen."

Kritiek van fans

Ook de fans van Arsenal waren niet blij met het handelen van de club. Zo kwamen sommigen in protest. Een supporter die hieraan meedeed gaf ook reactie bij The Telegraph. "De laatste tijd was het enorm moeilijk om de club te supporten waar ik zo van houd. Fans van de tegenpartij zongen over deze zaak en we hebben nooit duidelijkheid gekregen vanuit de club Arsenal."

Reactie Arteta

Arsenal werkt momenteel een tour door Azië af zonder Partey. Tijdens die reis kreeg manager Arteta vragen over de situatie. " De club was heel duidelijk in haar eerdere verklaring. Er zijn veel juridische zaken die erg ingewikkeld zijn, dus ik kan daar geen commentaar op geven", aldus de Spaanse oefenmeester.

Toen Arteta werd gevraagd of hij vond dat Arsenal op de juiste manier met de situatie rond Partey was omgegaan - een kwestie die veel fans bezighoudt – gaf hij een kort maar duidelijk antwoord: “Zeker, 100%.”

