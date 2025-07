Met enige regelmaat krijgen sommige voetballers en/of teams een boete of straf vanwege het overtreden van de regels, maar Arsenal Tivat heeft het wel erg bont gemaakt. De club uit Montenegro is namelijk door de UEFA voor tien jaar geschorst van Europees voetbal. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Ja je leest het goed, de UEFA heeft Arsenal Tivat, de nummer acht van de Montenegrijnse competitie, voor tien jaar uitgesloten van Europees voetbal. Bovendien zijn een speler en de sportief directeur levenslang geschorst vanwege het overtreden van de regels met betrekking tot matchfixing.

De UEFA heeft vastgesteld dat acht spelers en officials Artikel 11, betreffende de algemene gedragsregels, en Artikel 12, betreffende de integriteit van wedstrijden en competities, hebben overtreden. Het gaat hier om matchfixing. Dit gebeurde in juli 2023 tijdens de dubbele ontmoeting met het Armeense Alashkert in de voorrondes van de Conference League.

Schorsingen

Nikola Celebic (36), speler van de Montenegrijnse club, en sportief directeur Ranko Krgovic hebben een levenslange schorsing gekregen. Ze mogen 'geen enkele activiteit met betrekking tot voetbal' meer uitoefenen. Cetko Manojlovic, Radule Zivkovic en Dusan Puletic zijn voor tien jaar geschorst.

Matchfixing

Arsenal Tivat werd in juli 2023 door Alashkert met 7-2 verslagen over twee potjes. De thuiswedstrijd ging met maar liefst 1-6 verloren. De zware nederlaag kwam als een verrassing, aangezien de Montenegrijnse ploeg in de heenwedstrijd in Armenië nog een 1-1 gelijkspel had behaald.

Twee jaar na het beruchte tweelijk speelt alleen Manojlovic nog steeds voor de club, die degradatie in het afgelopen seizoen ternauwernood wist te ontlopen via de play-offs. De club kreeg ook een boete van 500.000 euro.

De Montenegrijnse voetbalbond heeft de schorsing bevestigd. Arsenal Tivat mag de komende tien jaar niet deelnemen aan Europees voetbal. Er is ook een verzoek ingediend bij de FIFA om deze schorsingen wereldwijd te laten gelden.

