Gijs Smal doet mysterieus over transfer naar Feyenoord: 'Getekend? Done deal?'

Verdediger Gijs Smal komt van FC Twente over naar Feyenoord. Althans, dat melden verschillende Nederlandse media. Smal zelf weet echter van niks, of hij doet alsof. Het contract van de 26-jarige speler uit De Rijp loopt na dit seizoen af.

Op Instagram plaatste Smal een verhaal waarin hij schreef: 'Getekend? Geruchten? Geruchten blijven geruchten.' De focus van Smal ligt op zaterdag, dan speelt FC Twente de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Het team staat derde in de Eredivisie op zes punten achterstand van... Feyenoord.

De tweede plek geef recht op rechtstreekse plaatsing van de Champions League, de nummer drie speelt voorrondes. Het worden dus interessante maanden voor Smal, zeker met het oog op een zomertransfer.

Doorbraak bij Twente

Smal vertrok in 2020 zelf transfervrij naar Twente, toen maakte hij de overstap van FC Volendam. Vorig jaar beleefde hij zijn beste seizoen met 2 goals en 12 assists in 44 officiële wedstrijden. Dit seizoen ontbrak de linksback lange tijd vanwege een kuitblessure, maar sinds begin november is hij weer een vaste waarde bij de Tukkers.

Quilindschy Hartman

Feyenoord neemt waarschijnlijk in de zomer afscheid van een aantal sterkhouders, onder wie Quilindschy Hartman. De linksback heeft zich uitstekend ontwikkeld onder Arne Slot en lijkt klaar voor de volgende stap. Ook is de kans dat Feyenoords tweede linksback Marcos Lopez, in de zomer vertrekt levensgroot, na twee seizoenen op de bank bij de Rotterdammers.