Gedrag van 'irritant ventje' Wouter Goes in bekerfinale zelfs door eigen club AZ veroordeeld: 'Soms wat te veel'

Wouter Goes haalde tijdens de bekerfinale het bloed onder de nagels vandaan bij de spelers en fans van Go Ahead Eagles. De verdediger van AZ bleek tijdens en na de penaltyserie de gebeten hond vanwege zijn gedrag. Tot ver na het laatste fluitsignaal ging het over de Nederlandse verdediger van pas 20 jaar oud.

Goes valt al maanden op vanwege zijn gedrag. Zo probeerde hij tijdens Ajax - AZ de wedstrijd gestaakt te krijgen. Met veel misbaar wilde hij scheidsrechter Dennis Higler beïnvloeden. Dat lukte niet. Maar tijdens de bekerfinale kwam hij weer negatief in het nieuws. Hij sleurde aan Go Ahead Eagles-spelers en viel daarmee op. Tijdens de penaltyserie kreeg hij van arbiter Danny Makkelie zelfs zijn tweede gele kaart voor 'irritant gedrag'.

Chaos na rode kaart AZ tegen Ajax: enorm opstootje, Wouter Goes wil wedstrijd staken Bij Ajax - AZ sloeg zondag halverwege de tweede helft de vlam in de pan. Het ging zelfs zover dat AZ-verdediger Wouter Goes gebaarde dat hij het liefst met zijn medespelers van het veld in de Johan Cruijff Arena stapte. De gebeten hond was, net zoals in de eerste helft, scheidsrechter Dennis Higler.

'Irritant ventje'

Volgens Victor Edvardsen, spits van bekerwinnaar Go Ahead Eagles en directe tegenstander van Goes, is de AZ'er een 'irritant ventje' en kreeg hij 'karma' voor zijn gedrag tijdens de knotsgekke wedstrijd in De Kuip. Toen hij op een aantal spelers van de Deventer-club afstapte om ze te feliciteren met de bekerzege, weigerden de Eagles-spelers zijn hand. Het bleek hoog te zitten bij de bekerwinnaars. Edvardsen ging er tijdens diverse interviews na afloop hard op in.

'We bellen Almere af en gaan naar Ibiza': Go Ahead-trainer Paul Simonis grapt erop los met opmerkelijke cape Bij Go Ahead Eagles kunnen ze hun geluk niet op na de bekerwinst. Het team van Paul Simonis wist de zege binnen te halen na een spannende penaltyserie en mocht de felbegeerde beker in ontvangst nemen. Simonis straalde van geluk, droeg een opvallende cape met de tekst 'Leve de Kardinaal' en zorgde voor de nodige grappen. "Het is einde seizoen", zegt Simonis met een brede glimlach tegen Sportnieuws.nl.

'Zijn gedrag was zo shit'

"Iedere wedstrijd gedraagt hij zich als een kind, maar uiteindelijk zijn wij de winnaars en hij de verliezer. Hij kan naar huis gaan en huilen. Vanaf de eerste minuut was zijn gedrag onacceptabel. Hij doet domme dingen op het veld. Ik heb geen woorden over voor hem. Hij kwam voor onze neus juichen na de 1-0 van AZ. Hij doet het niet alleen tegen ons, maar ook in andere wedstrijden. Zijn gedrag was so shit."

Dit is de vriendin van Go Ahead Eagles-held Jari De Busser: 'zijn' Manon kwam al met meer bekers thuis Vraag niet hoe, maar Go Ahead Eagles heeft zich gekroond tot bekerwinnaar van het seizoen 2024/2025. De grootste held van de ploeg was doelman Jari De Busser, die met geweldige reddingen de beker binnenhaalde. De 25-jarige Belg kan eindelijk een prijs aan de prijzenkast van zijn vriendin toevoegen. Vriendin Manon Stragier is namelijk professioneel volleybalster.

Kritiek van eigen trainer

Niet alleen de tegenstander, ook zijn eigen trainer veroordeelt inmiddels het opvallende gedrag van Goes. Tijdens de persconferentie ging trainer Maarten Martens van AZ dieper op de zaak in. "We willen allemaal spelers die er alles voor doen om te vechten voor het team. De Zuid-Amerikaanse mentaliteit wordt geroemd. Dat zit ook in zijn spel. Daar hebben we het vaak met hem over, dat hij het op een bepaalde manier als kracht in moet zetten. Maar soms doet hij dat net wat te veel, dat klopt. Daar gaan we wel met hem over praten."