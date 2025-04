Veelbesproken Victor Edvardsen zet AZ'er Wouter Goes extra voor schut met 'herkenbare' poster, politie pakt 'm af

Victor Edvardsen en Wouter Goes worden niet zo snel vrienden meer. De spits van Go Ahead Eagles maakte na de gewonnen bekerfinale al gehakt van de verdediger van AZ. Tijdens de huldiging in Deventer woensdag gooide de Zweed extra olie op het vuur met een 'herkenbaar' spandoek.

Goes (20) staat erom bekend dat hij er alles aan doet om onder de huid van zijn tegenstanders te kruipen. Dat wekt steeds meer irritatie. Zo probeerde hij scheidsrechter Dennis Higler te beïnvloeden tijdens Ajax - AZ door te gebaren dat hij de wedstrijd wilde staken. Ook in de bekerfinale daagde hij spelers van tegenstander Go Ahead Eagles uit. Dat leidde zelfs tot een veroordeling van zijn eigen trainer.

Edvardsen was na de wedstrijd al geïrriteerd en dus ging er een creatieveling met het spandoek aan de haal. Die liet hij vrolijk zien tijdens de huldiging in Deventer.

Spandoek

Op het spandoek was een scene uit het videospel GTA afgebeeld. Edvardsen als baasje van de 'hond' Goes, die aan de ketting ligt bij de Zweedse spits. Hoog in de open bus zagen duizenden fans het herkenbare doek voorbij komen. Edvardsen was er maar wat trots op en wilde de creatie maar niet wegdoen. Sterker nog: op een gegeven moment pakte een politieagent die met de bus meeliep, het doek bij een ongezien moment af van Edvardsen. Tot grote frustratie van de spits, die zelfs uit de bus sprong om zijn spandoek terug te halen. Dat was te zien bij ESPN.

Denzel Dumfries

Edvardsen z'n spandoek is geen origineel. In Italië ontstond om een zelfde afbeelding zelfs een nationale rel. De Nederlands international Denzel Dumfries toonde bij de huldiging van Inter vorig seizoen een plaatje van zichzelf, met AC Milan-speler Theo Hernandez aan de ketting. In de Milanese derby kregen beide spelers rood na een opstootje, maar kroonde Inter zich tegen de aartsrivaal wel kampioen. Dumfries moest na de poster zijn excuses aanbieden en zelfs een boete betalen.

Go Ahead Eagles - AZ

Go Ahead Eagles ontvangt in het restant van het Eredivisie-seizoen nog AZ en dus komen Edvardsen en Goes elkaar weer tegen. Dat levert ongetwijfeld weer bijzondere momenten op.