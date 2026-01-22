Go Ahead Eagles kon donderdag een grote stap zetten naar de volgende ronde in de Europa League, maar het uitduel bij hekkensluiter OGC Nice liep uit op een drama. De regerend bekerwinnaar liep bijna het hele duel achter de feiten aan en ook was het onrustig op de tribunes.

Go Ahead verzamelde in de eerste zes duels zes punten en bij een zege op Nice zou het heel dicht bij een plek in de volgende ronde zijn. De Franse club leek het ideale slachtoffer, want Nice doet het dramatisch in de Europa League en was na zes nederlagen al uitgeschakeld voor een vervolg in het toernooi. Dat was dan ook reden voor veel fans van de club om niet te gaan, want Go Ahead trad in een nagenoeg leeg stadion aan tegen de Fransen. Ondanks dat er dus niet zoveel Fransen op het duel waren afgekomen, werd het toch erg onrustig.

Onrust op de tribunes

Net nadat Nice door gepruts achterin bij Go Ahead op 1-0 was gekomen via Charles Vanhoutte ging het namelijk mis op de tribunes. Er was eerder al een harde knal te horen geweest, maar even later zocht een groep fans van Nice de confrontatie met het uitvak. Ze renden richting de Nederlandse supporters en probeerden voorbij een rij van stewards te komen.

Dat lukte een aantal Fransen ook, maar doordat er een hoge barrière aan de zijkant van het uitvak staat, gebeurde er niet meer dan het gooien van dingen over en weer. Het was enkele minuten erg onrustig op de tribunes, terwijl de wedstrijd gewoon verder ging. Uiteindelijk keerde de rust weer terug.

Vervelende avond Go Ahead

Go Ahead liet vlak na de chaos op de tribunes een aantal enorme kansen op de gelijkmaker liggen en kreeg op slag van rust de deksel op de neus. Opnieuw ging daar gepruts achterin aan vooraf en Tiago Gouveia profiteerde optimaal met een snoeihard schot van afstand. Diezefde speler maakte er na rust ook nog 3-0 van. Finn Stokkers deed nog wat terug, maar een resultaat zat er niet meer in. In de blessuretijd kreeg aanvoerder Mats Deijl desondanks een publiekswissel. Hij staat op het punt om over te stappen naar Feyenoord.

Uitschakeling dreigt

Door de vijfde nederlaag in zeven duels zit Go Ahead in een heel lastige situatie. De ploeg van coach Melvin Boel moet in de laatste speelronde winnen van het Portugese Braga en is dan afhankelijk van de resultaten op andere velden of dat genoeg is om door te gaan. Feyenoord zit met net zoveel punten overigen in ongeveer dezelfde situatie, maar het doelsaldo van de Rotterdammers is wel een stuk beter.

