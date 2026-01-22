De aftrap van het Europa League-duel tussen FC Utrecht en KRC Genk is donderdag uitgesteld door problemen met Belgische fans in het bezoekersvak van De Galgenwaard. Uiteindelijk kon er pas bijna een uur later dan gepland afgetrapt worden.

FC Utrecht heeft naar schatting 1200 supporters van Genk voorafgaand aan de wedstrijd naar huis gestuurd. Dat gebeurde nadat de mobiele eenheid ruim driehonderd Belgische fans uit het bezoekersvak had verwijderd.

Lang niet alle Belgische fans lieten zich door de mobiele eenheid uit het bezoekersvak verdrijven. Een aantal supporters was bewapend met stokken en staven. De Utrechtse driehoek nam voor het duel maatregelen om ongeregeldheden te voorkomen. Fans van KRC Genk moesten met een verplichte buscombi naar Utrecht reizen. In de binnenstad werd geen fanzone voor hen ingericht.

'Veiligheidsissues'

De wedstrijd tussen Utrecht en Genk stond op het punt van beginnen, toen de aftrap plotseling werd uitgesteld. De reden die gecommuniceerd werd was 'een situatie in het uitvak'. "Er zijn wat dingen in het uitvak van Genk, veiligheidsissues, dat gaan ze nu checken", aldus presentatrice Noah Vahle bij Ziggo Sport. "Het lijkt erop dat het uitvak nu ontruimd wordt. Het is net een slechte film waar wij in beland zijn."

Volgens de Utrechtse driehoek was een grote groep Genk-supporters voorafgaand aan de wedstrijd in de Europa League door de beveiliging gebroken en heeft de groep zich bij andere fans in het uitvak gevoegd. Dat betekent dat deze groep geen identiteitscontrole heeft ondergaan en ook niet is gefouilleerd. Dat brengt volgens de politie grote risico's mee voor de veiligheid.

Wedstrijd met leeg uitvak van start

Uiteindelijk duurde het lang voordat de situatie was opgelost, want 53 minuten later dan gepland werd er pas afgetrapt. Het bezoekersvak was leeg toen beide ploegen aan het duel begonnen en bleef dat ook.

"Er is gekeken of Genk-supporters uit andere bussen, die nog niet bij het stadion waren, alsnog plaats konden nemen in het uitvak", meldt de Utrechtse driehoek in een verklaring. "Helaas is gebleken dat de aangerichte schade in het uitvak dermate groot was, dat het niet meer tijdig schoon en met name veilig kon worden opgeleverd. FC Utrecht heeft daarop, na raadpleging van de UEFA, besloten geen uitsupporters meer toe te laten."

Een bizar optreden van de Mobiele Eenheid in Utrecht. Een deel van de supporters in het uitvak is niet goed gefouilleerd (of heeft hier niet aan meegewerkt). Vervolgens is het uitvak van KRC Genk met geweld leeggeveegd in stadion Stadion Galgenwaard. pic.twitter.com/yt51grBGGi — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 22, 2026

Medisch noodgeval

Beide teams stonden net tien minuten op het veld toen de fans van FC Utrecht plotseling bekertjes op het veld gooiden om de aandacht te trekken. Dat had te maken met een medische situatie op de tribune. Uiteindelijk werd er na een korte onderbreking weer verder gevoetbald en wonnen de bezoekers met 2-0.

Nice - Go Ahead Eagles

Ook bij het duel tussen Nice en Go Ahead Eagles ontstond onrust in het uitvak. De supporters van de twee ploegen gingen de confrontatie aan. Er werd wel gewoon doorgevoetbald. Nice won uiteindelijk met 3-1 van de bekerwinnaar.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.