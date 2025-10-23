Go Ahead Eagles stuntte donderdagavond in de Europa League tegen Aston Villa. Aanvoerder Mats Deijl werd de matchwinner, door de 2-1 te maken. Van de rustige rechtsback hoeven we niet te verwachten dat hij vannacht in de lampen hangt.

Terwijl de fans nog over elkaar heen vielen van vreugde, stond de aanvoerder Ziggo Sport te woord. Daar kreeg Deijl de vraag hoe het Go Ahead was gelukt om zo te stunten. "Vooraf maak je een plan. Je weet dat je veel onder druk komen staan. Dat hebben we op de eerste goal na héél goed gedaan", reageerde Deijl.

"Voornamelijk goed verdedigd. Als je in een blok goed staat en je weet dan de bal te veroveren… Zij stonden zo hoog met die laatste lijn, dat er de hele tijd ruimte achter lag. We hadden er nog meer gebruik van kunnen maken, maar zal niet te veel klagen", vertelde de aanvoerder met een brede grijns.

Spitsengoal

Deijl was zelf de man van de winnende goal. Als een ware spits sloop hij weg in de rug van wat Aston Villa-verdedigers. "Ik ben er vaak naar op zoek. Ik heb het er met Joris (Kramer, red.) en de middenvelders over, dat er vaak ruimte ligt achter de laatste linie", analyseerde Deijl. "Eerst twijfel je vanwege buitenspel, maar de timing was perfect denk ik", aldus Deijl, die de uitstormende Emiliano Martínez net de baas was. "Snel denken hè", was Deijls conclusie met een knipoog.

Focus op volgende wedstrijd

Go Ahead Eagles staat na knappe overwinningen op Panathinaikos en Aston Villa al op zes punten in de competitiefase van de Europa League. "Volgens mij is 3+3 wel zes", rekende hij droogjes uit. Deijl zoekt het feestgedruis niet op na afloop. "Geen alcohol, je raadt het al: zondag wacht Excelsior. Dus we moeten gewoon weer door. Ik kruip dalijk lekker in een ijsbad en vanavond lekker naast mijn vriendin in bed. En morgen zijn we weer op de club."

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen envia onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.