Ajax begint woensdag aan het Champions League-avontuur met een thuiswedstrijd tegen Inter. Inmiddels is ook de scheidsrechter voor het treffen bekend en dat is geen vreemde voor de Amsterdammers.

Het gaat om Michael Oliver, die Ajax twee keer eerder floot. Voor de eerste keer gaan we terug naar het succesvolle seizoen 2018/2019, waarin de Amsterdammers op een haar na de finale haalden. Ajax won in de groepsfase onder leiding van Oliver met 0-2 op bezoek bij AEK Athene, dankzij twee goals van Dusan Tadic (één penalty).

Er is één speler uit die wedstrijdselectie die nu ook bij Ajax speelt. En dat is toevallig te noemen, want het gaat om Kasper Dolberg. De Deense spits werd op de laatste dag van de zomerse transferperiode aangetrokken als opvolger van Brian Brobbey.

Herkenning bij meerdere Ajacieden

Ook in 2021/2022 stond Oliver aan de leiding van een wedstrijd van Ajax. De Amsterdammers speelden toen in het Signal Iduna Park tegen Borussia Dortmund, waarin de thuisploeg met 1-3 werd verslagen. De scheidrechter deelde die dag een directe rode kaart uit aan Dortmund-verdediger Mats Hummels. Uit die wedstrijdselectie herkennen we een stuk meer huidige Ajacieden.

Van de basis zijn alleen Remko Pasveer en Steven Berghuis nog overgebleven, maar op de bank van toen zaten iets meer spelers die nog altijd in de hoofdstad spelen. Zo kwam Davy Klaassen als invaller in het veld én scoorde, terwijl ook Kenneth Taylor en Jong Ajax-keeper Charlie Setford bij de selectie zaten.

Oliver had afgelopen weekend nog de leiding over Burney - Liverpool, waar hij in de blessuretijd een penalty aan de ploeg van Arne Slot toekende. Door de goal van Mohamed Salah die daaruit volgde wonnen The Reds met 0-1.

Programma in de Champions League

Ajax speelt woensdag om 21.00 uur tegen Inter. Daarna wachten wedstrijden tegen Olympique Marseille, Chelsea, Galatasaray, Benfica, Qarabag, Villarreal en Olympiakos.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.