Bij Ajax woedt sinds Deadline Day een spannende strijd om de spitspositie. Kasper Dolberg keerde op de laatste dag van de transfermarkt terug naar Amsterdam en vormt sindsdien een geduchte concurrent voor Wout Weghorst. Analist Hans Kraay jr. kijkt met veel plezier vooruit naar het duel tussen de twee spitsen.

Weghorst begon dit seizoen als vaste nummer één en stond ook tegen PEC Zwolle (3-1 winst) weer in de basis. Dolberg bleef die avond negentig minuten op de bank, maar Kraay is ervan overtuigd dat dat niet lang zo zal blijven. "Weghorst en Dolberg zijn totale tegenpolen", legt hij uit. "Iedereen denkt dat het gaat schuren, maar ik vind het geweldig. Juist daardoor is het zo mooi om te zien wie de eerste spits wordt."

Vechtlust versus pure klasse

Volgens de analist zorgt die tegenstelling voor vuurwerk. Waar Weghorst bekendstaat als de 'self-made man' die met keihard werken steeds een niveau hoger komt, moet Dolberg het hebben van zijn pure klasse. Kraay ziet de Deen als een sierlijke technicus, die in België bij Anderlecht weer een glimp van zijn oude vorm liet zien. "Veel mensen ergeren zich aan Weghorst", vervolgt Kraay. Maar ik niet. Ik vind hem een vechter, iemand die er alles uithaalt. Dat gaat botsen met Dolberg, en dat hoort er gewoon bij."

Dat de concurrentiestrijd spannend wordt, staat voor Kraay vast. Toch sluit hij niet uit dat Heitinga een manier vindt om beide spitsen tegelijk te gebruiken. "Dolberg er net achter, dat zou kunnen", is de goedlachse analist van mening. "Maar dan moet je wel een paar poetsers erachter zetten", doelt hij op het nodige defensieve werk.

Benauwde winst ondanks sterke start

De strijd om de spitspositie speelde zich zaterdag nog vooral naast het veld af, want Dolberg bleef negentig minuten op de bank. Weghorst begon wel, maar miste al vroeg een grote kans. Ajax leek daarna op rozen te zitten door goals van Davy Klaassen en uitblinker Mika Godts, maar in de tweede helft werd het toch nog spannend. Kaj de Rooij bracht PEC terug in de wedstrijd, waarna Godts met zijn tweede treffer de 3-1 zege veiligstelde.

Ondanks de drie punten klonk er gemor in de Johan Cruijff ArenA, vooral door de moeizame tweede helft. Het duel met PEC was een duidelijke waarschuwing: Ajax is nog zoekende. Veel tijd om te herstellen is er niet, want woensdag wacht al de zware start van de Champions League. In eigen huis spelen de Amsterdammers tegen Internazionale, een duel waarin Heitinga mogelijk voor het eerst echt moet laten zien wie zijn nummer één in de spits is.

