Goed nieuws voor Feyenoord: sterkhouder kan nog voor het eind van dit seizoen terugkeren

Er bestaat een kans dat Calvin Stengs dit seizoen nog zijn rentree kan maken bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder traint weer mee met de selectie na het herstel van zijn blessure en volgens coach Robin van Persie is hij dichtbij een rentree.

"Hij heeft al een aantal dagen meegetraind en doet dat heel goed. Hij voelt zich ook heel goed", vertelde Van Persie tijdens zijn meest recente persconferentie. "Uiteraard als je er een tijdje uit bent geweest, dan moet je weer even wennen aan het tempo. Los daarvan traint hij goed."

Stengs speelde zijn laatste wedstrijd medio februari uit bij AC Milan in de Champions League. Zijn laatste competitieduel was een maand eerder. In totaal speelde hij negen wedstrijden in de Eredivisie dit seizoen.

Thomas Beelen

Van Persie was ook positief over de herstelde Thomas Beelen, die vorige week tijdens de gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0) als invaller zijn rentree maakte. "Hij viel ook in om weer een beetje ritme op te doen, al is het niet echt een type dat ritme nodig heeft. Hij staat er, hij is fit en hij is jong, dus dat komt wel goed."

Voor Shiloh 't Zand, die onlangs op de training een knieblessure opliep, is het seizoen zoals bekend voorbij. "Hij is geopereerd en zal er in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer bij zijn", aldus Van Persie.

Thomas Beelen denkt terug aan ontgroening bij Feyenoord: 'Dat deed ik echt heel slecht' Thomas Beelen is inmiddels niet meer weg te denken uit het hart van de defensie van Feyenoord. De in de zomer gekochte verdediger vervangt de geblesseerde Gernot Trauner uitstekend. En dat voor iemand die pas een halfjaar bij een topclub zit. Zijn entree in Rotterdam herinnert hij zich als de dag van gisteren.

Laatste wedstrijden

Feyenoord bezet de derde plaats in de Eredivisie, met een achterstand van 5 punten op nummer 2 PSV. De Rotterdammers willen de derde plaats vasthouden tot het eind van het seizoen, aangezien plek drie een garantie is voor deelname aan de voorrondes van de Champions League.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.