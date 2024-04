Thomas Beelen denkt terug aan ontgroening bij Feyenoord: 'Dat deed ik echt heel slecht'

Thomas Beelen is inmiddels niet meer weg te denken uit het hart van de defensie van Feyenoord. De in de zomer gekochte verdediger vervangt de geblesseerde Gernot Trauner uitstekend. En dat voor iemand die pas een halfjaar bij een topclub zit. Zijn entree in Rotterdam herinnert hij zich als de dag van gisteren.

Traditiegetrouw stelde Beelen zich aan de hand van een liedje voor bij de selectie van Feyenoord. "Ik heb tweemaal voor de groep A Sky Full of Stars van Coldplay gezongen", vertelt hij tegenover het Algemeen Dagblad. De eerste keer in de zomer. "En ja, dat deed ik echt heel slecht. Maar een microfoon maakt het zoveel erger dan het in werkelijkheid is", lacht Beelen, die op herkansing ging.

"Ik kon echt veel beter dan ik in de zomer heb laten zien. Daarom zong ik tijdens de winterstop op trainingskamp in Spanje nog een keertje. Ik kan beter, maar zoiets breekt wel het ijs. Vanaf mijn eerste optreden voelde ik me lekker in de groep", verzekert de 22-jarige centrale verdediger. "Alleen hoor ik nu steeds dat ik niet kan zingen."

Voorbeelden

Toen aanvoerder Trauner in februari wegviel met een blessure naam Beelen het stokje over. Hij is pas anderhalf jaar verdediger, maar maakt desondanks indruk. Zijn inspiratie haalt hij bij Manchester City, waar trainer Arne Slot ook helemaal idolaat van is. "Ik kijk veel naar Rúben Dias en John Stones", aldus Beelen.

"Die tegentreffer in de Kuip tegen FC Groningen, dat kon beter. Dias blokt dat soort ballen anders. Daar ben ik mee bezig. Ik stond daar toen niet als een man te verdedigen. Dias was veel meer door zijn knieën gegaan en was meer ready geweest. Dat zijn verbeterpunten."

Klassieker

Zondag staat De Klassieker tussen nummer twee Feyenoord en nummer vijf Ajax op het programma in de Eredivisie. Beelen zal een van de eerste namen op het formulier zijn, maar Trauner is op de terugweg. Toch is het geen zekerheidje dat de aanvoerder direct terugkeert in de basiself. "Ik ben ook benieuwd. We gaan het zien. Uiteindelijk heb ik alleen invloed op mijn eigen prestaties."