Goed nieuws voor Frenkie de Jong en Lamine Yamal: Barcelona keert terug in Camp Nou

FC Barcelona zal naar verwachting op korte termijn terugkeren in het iconische Camp Nou. Sinds juni 2022 werd het stadion verbouwd en gerenoveerd, waarna de ploeg met onder meer Frenkie de Jong en Lamine Yamal hun thuiswedstrijden in het Olympisch Stadion op de Montjuïc-berg moest spelen.

Ondanks de financiële problemen van de Spaanse topclub, gingen de verbouwingen in het najaar van 2022 van start. In het begin kon de ploeg nog in Camp Nou blijven spelen, maar later verkaste het naar het verder gelegen Olympisch Stadion. Op sociale media gaan sindsdien foto's rond van een flinke bouwval, waar het ooit zo grote en bewonderenswaardige stadion niets meer dan een staalconstructie leek. Het stadion was volledig onherkenbaar.

Cristiano Ronaldo heeft duidelijke mening over Ballon d'Or-discussie tussen Ousmane Dembélé en Lamine Yamal Cristiano Ronaldo laat er geen twijfel over bestaan aan welke eisen een Ballon d'Or-winnaar volgens hem moet voldoen. De vijfvoudig winnaar van de prijs voor beste voetballer van de wereld is zeer duidelijk en lijkt daarmee ook te verklappen wie de Gouden Bal het meest verdient, al ontkent hij dat zelf.

Terugkeer

Toch lijken de enorme verbouwing en renovatie hun einde te naderen. De Catalaanse krant Mundo Deportivo meldt namelijk dat FC Barcelona waarschijnlijk terugkeert naar Spotify Camp Nou in het weekend van 20 en 21 september. Aan het begin van aankomend seizoen dus.

De club hoopte eigenlijk het nieuwe seizoen in eigen stadion te beginnen, maar heeft La Liga verzocht de eerste vier competitiewedstrijden uit te mogen spelen om de laatste werkzaamheden af te ronden. De eerste officiële thuiswedstrijd in het vernieuwde stadion zal waarschijnlijk een Champions League-duel zijn in diezelfde week, op 16 of 17 september.

Cristiano Ronaldo deelt met beroemde vriendin liefdevolle beelden na emotioneel moment Georgina Rodríguez, de vriendin van topvoetballer Cristiano Ronaldo, heeft op Instagram beelden gedeeld van haar feestende geliefde na het winnen van de finale in de Nations League. De Portugese ster mocht voor de tweede keer in zijn carrière de trofee van de Nations League omhoog houden.

Laatste thuiswedstrijd

De competitie voor het seizoen 2025/26 start midden augustus en wordt begin september onderbroken door een interlandperiode. Het doel van de Barcelona-directie is om na deze interlandbreak terug te keren naar Camp Nou. De laatste thuiswedstrijd van Barça in het stadion was op 28 mei 2023, waarna de grootscheepse renovatie begon.

Deze renovatie heeft meerdere keren vertraging opgelopen, maar officieel moeten alle werkzaamheden in de zomer van 2025 afgerond zijn. In de tussentijd kan er echter wel gespeeld worden in Spotify Camp Nou, met inachtneming van enkele beperkingen. Dit was ook de strategie van Real Madrid bij de terugkeer naar het Santiago Bernabéu voordat de renovatie volledig was voltooid.

Frenkie de Jong eerlijk over zijn toekomst bij FC Barcelona: 'Dat is het gevoel van mensen' Frenkie de Jong speelde met Oranje een prima pot tegen Finland, maar na afloop ging het maar weinig over het Nederlands elftal. De Jong beleefde een geweldig seizoen met zijn club FC Barcelona en leek een wederopstanding te maken in de Spaanse stad. Zelf ziet hij dat wel anders. "We komen nu verder, dan valt het meer op." Ook sprak De Jong ook over zijn toekomst.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.