Exact vijftig jaar geleden won Marokko de eerste en laatste Afrika Cup. Zondag mag het land op herhaling, als het in de finale tegenover Senegal staat. In aanloop naar die kraker hebben Marokkaanse studenten alvast goed nieuws gekregen.

Het Marokkaanse Ministerie van Onderwijs heeft namelijk besloten de examens van het eerste semester uit te stellen. De reden? Studenten moeten ongestoord de nationale ploeg kunnen aanmoedigen in de Afrika Cup-finale van aanstaande zondag tegen Senegal. Een opmerkelijke zet.

De examens en doorlopende toetsen stonden oorspronkelijk gepland voor maandag 19 en dinsdag 20 januari, één en twee dagen na de beslissende wedstrijd in Rabat. Dat zou een bizarre planning zijn geweest.

Marokko in de ban van Afrika Cup

Dit besluit komt na de enorme nationale steun die is ontstaan rondom de Leeuwen van de Atlas. Het team speelt thuis en bereikte voor het eerst sinds 2004 de finale. Ze jagen op een titel die hen al 50 jaar ontglipt. De toetsen zijn nu verplaatst naar 20 en 21 januari, zodat de natie zich volledig achter de nationale ploeg kan scharen voor de finale van zondag.

De maatregel volgt op een verzoek van Mohamed Ouzzine, secretaris-generaal van de Partij van de Volksbeweging. Hij had formeel navraag gedaan bij Saad Berrada, de minister van Nationaal Onderwijs, Kleuteronderwijs en Sport, over deze mogelijkheid. "Deze maatregel stelt studenten in staat om de feestelijke momenten te delen, terwijl ze ook de nodige tijd krijgen om zich te concentreren op hun examens en zich goed voor te bereiden," legde Ouzzine uit.

Weg naar de finale

De weg van Marokko naar de finale is met groot enthousiasme gevolgd. Na het winnen van hun groep, schakelde het thuisland Tanzania (1-0) uit in de achtste finales, Kameroen (2-0) in de kwartfinales en Nigeria in de halve finales. Die laatste wedstrijd werd beslist met penalty's (4-2, na 0-0 in 120 minuten).