Marokko heeft zich na een zinderende halve finale tegen Nigeria geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. Tegenover Sportnieuws.nl spraken oud-internationals Khalid Sinouh en Ali Boussaboun vol passie over de beleving en de verwachtingen richting de finale tegen Senegal. "Dat heb je in Nederland ook gezien", zegt Boussaboun.

Sinouh beleefde de halve finale samen met zo’n tweehonderd anderen in een grote zaal. "Ik heb genoten van de sfeer, entourage en spanning. Het spel was niet al te goed, maar dat is nu niet van belang. In de knock-outfase telt maar één ding: resultaat", stelt hij. De wedstrijd was volgens Sinouh vooral doorspekt met emotie. "Als ik het spel zou moeten analyseren, ben ik nog wel even bezig. Dus daar hebben we maar niet naar gekeken."

Ongekende prestatie

Boussaboun spreekt eveneens van een uitzonderlijke prestatie. "Ongekend. Als je ziet hoe Algerije door Nigeria werd overlopen, dan is het ongelooflijk dat Marokko dikverdiend heeft gewonnen." De ex-international benadrukt hoe diep het toernooi leeft in het land. "Iedereen is ermee bezig. Op het moment dat de wedstrijd begint, zijn de straten helemaal leeg. Dat is gewoon geweldig."

Historische prestatie

Toch plaatst Sinouh de prestatie in historisch perspectief. "Die laatste finaleplek is van 2004, maar maar de laatste winst dateert al van 1976, toen was ik één jaar oud. Het land smacht zó ontzettend naar succes, en al helemaal in de Afrika Cup." Sinouh ziet de huidige prestaties als een opmaat naar grotere doelen. "Het WK 2030 (wat deels in Marokko wordt georganiseerd, red.) is het grote doel, maar het zou prachtig zijn als we nu de Afrika Cup zouden winnen."

Volgens Boussaboun is het succes geen toeval. "Marokko is al jaren goed bezig, maar op deze Afrika Cup zijn ze écht onvermoeibaar. Ze hebben een over-mijn-lijk-mentaliteit, niemand verzaakt." Tegelijkertijd waarschuwt hij voor de kracht van de tegenstander. "Senegal is vanaf het begin een van de favorieten, met veel goede spelers en een sterke bank. Je moet het afdwingen."

Zijn enige zorg zit in de afronding. "We creëren veel en geven bijna niks weg, maar in de laatste fase zijn we niet effectief genoeg. Daar kunnen we meer uit halen." Toch overheerst het vertrouwen, mede dankzij bondscoach Walid Regragui. "Een heel groot compliment voor hem, want hij heeft er echt een machine van gemaakt."

Finale tegen Senegal

Over de finale tegen Senegal is Sinouh optimistisch. "Ik ben positief gestemd dat wij gaan winnen. Zij missen ook nog twee belangrijke spelers met Coulibaly (aanvoerder, red.) en Diarra. En ik denk ook dat de sfeer echt invloed heeft gehad op Nigeria en dat Senegal dat ook gaat beleven. Het wordt 2-0", hoopt hij. Boussaboun verwacht in ieder geval dat de finale een ongekende ontlading zal brengen. "We hebben al een voorproefje gezien van wat er kan losbarsten. Zondag wordt dat keer tien."

Succes heeft enorme impact

Volgens Sinouh heeft het succes nu al een enorme impact. "Na de Afrika Cup gaan ze sowieso alle accommodaties vernieuwen en komen er nieuwe stadions bij. Niet alleen in grote steden als Casablanca, Rabat en Tanger, maar ook in andere steden. Voetbal is écht booming en met de finale al helemaal. Als we die winnen, komt het tot een immense uitbarsting. Dat heb je in Nederland ook gezien."