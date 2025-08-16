De Premier League is al sinds 2022 te zien bij Viaplay, maar de Nederlandse kijker krijgt nu nóg een mogelijkheid om naar een deel van de wedstrijden te kijken. Goed nieuws voor alle voetballiefhebbers die geen abonnement op Viaplay hebben.

Prime Video zal vanaf dit seizoen de vroege wedstrijden op zaterdagmiddag (aftrap om 13.30 uur) uitzenden voor de eigen abonnees. Daar zitten geen extra kosten aan verbonden. De streamingsdienst geeft aan dat zij voor de komende drie seizoenen de rechten hebben om die wedstrijden uit te zenden.

Amazon Prime spreekt over een samenwerking met Viaplay. 'Amazon Prime-leden krijgen toegang tot maar liefst 38 live-wedstrijden per seizoen, compleet met Nederlandstalige verslaggeving.' Het Scandinavische Viaplay zal ongetwijfeld een zak geld krijgen voor de deal, wat het goed kan gebruiken.

Bezuinigingen bij andere sporten

Zo besloot Viaplay onlangs het studiowerk rondom darts tijdelijk stil te leggen, verklapte oud-topdarter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Sowieso op de World Cup en de World Matchplay, maar zoals het er nu naar uitziet ook op de Grand Prix. Dus dat zal een andere uitzending worden."

Het zat er volgens hem aan te komen. "Eerst was Formule 1 al aan de beurt en bij voetbal is ook al een stukkie gedaan. Nu was darts aan de beurt en stoppen ze dus met studiowerk. Ik denk dat ze nog wel wát analyses gaan doen, maar dan met de commentatoren. Ook voor de Matchplay is het jammer. Ik hoop dat ze er daar nog wat op gaan vinden. Dat gaat wel een gemis zijn."

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.