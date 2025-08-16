Arsenal-manager Mikel Arteta kreeg flinke kritiek te verwerken. Hij maakte een berekening op de persconferentie die niet helemaal bleek te kloppen...

Arsenal begint zondag aan het Premier League-seizoen met een uitwedstrijd op Old Trafford tegen Manchester United. waar ze hopen te voorkomen dat ze vroeg in de titelrace al kostbare punten verspelen.

Na drie seizoenen op rij als tweede te zijn geëindigd, twee keer achter Manchester City en één keer achter Liverpool, ziet Arteta de constante prestaties van zijn ploeg als de sleutel om eindelijk die felbegeerde titel te winnen.

Persconferentie

"Je blijft graven, graven graven. En je moet blijven graven, want op een dag vind je het goud. Dat is het. Zo ben ik opgevoed, zo ben ik gevormd en daar houd ik me aan vast", zo sprak de topcoach hoopvol uit tijdens de persconferentie voorafgaand aan de openingswedstrijd.

Hij vervolgde: "Drie seizoenen lang hebben we meer punten gehaald dan elk ander team in deze competitie Nu moeten we het in één seizoen doen: één punt meer of evenveel punten, maar met een beter doelsaldo dan ieder ander team Dat is het doel."

Foutje

Toch zaten Arteta’s cijfers er, ondanks zijn status als tactisch meesterbrein bij Arsenal, een beetje naast. In de afgelopen drie volledige seizoenen verzamelde Arsenal in totaal 247 punten: 84 in 2022/23, 89 in 2023/24 en 74 in 2024/25. Dat is zeker geen misselijk aantal, maar ze worden nog altijd overtroffen door Pep Guardiola, de voormalig leermeester van Arteta.

Manchester City heeft over de laatste drie seizoenen meer punten verzameld dan Arsenal, namelijk 251. Dit viel de oplettende fans gelijk op. Zij maakten duidelijk dat de uitspraak van Arteta niet klopte, en leverden daarbij de nodige kritiek.

Kritiek

"Hoe slaat dit voor hem ergens op? Het team met de meeste punten per seizoen wint de Premier League, niet degene die over meerdere jaren de meeste punten verzamelt. Het wordt hoog tijd dat Arsenal van deze man afkomt, want hij is totaal de weg kwijt", zo schreef een liefhebber op X.

"Feitelijk onjuist – in de afgelopen drie seizoenen is het City 251, Arsenal 247, Liverpool 233. Weer tweede", reageerde een ander. "Drie seizoenen lang zouden we meer punten hebben dan ieder ander team in deze competitie… waar blijft die titel dan?", merkte een andere fan op.

Competitiestart

Arsenal speelt zondag dus haar eerste wedstrijd van het seizoen. De seizoensopener van de Premier League werd op vrijdag gespeeld door Liverpool en Bournemouth. De ploeg van Arne slot won in eigen huis met 4-2.

