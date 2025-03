Goed nieuws voor PSV in aanloop naar kraker tegen Ajax: geblesseerde topper maakt weer minuten

Malik Tillman heeft minuten gemaakt in een oefenwedstrijd van PSV, weet het Eindhovens Dagblad. Dat zou zeer goed nieuws kunnen betekenen voor de club, in aanloop naar het duel met Ajax.

De Amerikaanse international Tillman is op de weg terug bij PSV. Ingewijden bevestigen de berichtgeving dat de 22-jarige middenvelder op het veld terugkeerde bij een besloten oefenduel tussen PSV en FC Den Bosch. PSV wil hier zelf niets over zeggen.

Tillman stond de afgelopen twee maanden langs de kant met een enkelblessure. Hij raakte in januari in een bekerduel met Excelsior geblesseerd en liet zich behandelen in München. Tillman miste zestien duels van de Eindhovenaren. PSV speelt op zondag 30 maart thuis tegen Ajax.

PSV - Ajax

Die wedstrijd is een serieuze do-or-die-wedstrijd. Het gat tussen koploper Ajax en PSV is nu zes punten, met nog acht wedstrijden te gaan in de Eredivisie. Bij een zege van Ajax lijkt de competitie gespeeld, maar als de Eindhovenaren winnen ligt alles nog open.

Noa Lang toont in aanloop naar PSV - Ajax liefde voor zijn goedlachse vriend Brian Brobbey Noa Lang en Brian Brobbey bleven donderdagavond negentig minuten op de bank tegen Spanje en dus konden zij een dag later met frisse benen een rondje fietsen. PSV-aanvaller Lang deelde op sociale media een selfie met zijn 'killy' Brobbey. Hij zette er ook een hartje bij.

Noa Lang en Brian Brobbey

Ook bij het Nederlands elftal gaat het natuurlijk al over de wedstrijd. Noa Lang is de enige PSV'er in de selectie, Ajax is met drie spelers vertegenwoordigd: Brian Brobbey, Youri Baas en Jorrel Hato. Lang gaf toe dat het regelmatig over de kraker gaat.

"Daar gaat het soms wel even over", vertelt de PSV’er. "Gisteren (maandag, red.) toevallig. Het is een beetje dollen. Ik zeg dan dat het leuk wordt over twee weken, en je merkt bij hen dat ze niks te verliezen hebben", oordeelt Lang. "Zij zijn best ontspannen, maar dat is wel logisch als je zo’n machine als Ajax bent."

