Noa Lang toont in aanloop naar PSV - Ajax liefde voor zijn goedlachse vriend Brian Brobbey

Noa Lang en Brian Brobbey bleven donderdagavond negentig minuten op de bank tegen Spanje en dus konden zij een dag later met frisse benen een rondje fietsen. PSV-aanvaller Lang deelde op sociale media een selfie met zijn 'killy' Brobbey. Hij zette er ook een hartje bij.

Lang en Brobbey maken een peace sign op de foto en de Ajax-spits heeft een brede lach. De twee, die allebei in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club hebben gezeten, zijn goede vrienden. Begin deze week werden zij nog compleet zoek gespeeld op de training van het Nederlands elftal in een rondo.

De ontmoeting bij het Nederlands elftal tussen de Ajacieden (Brobbey, Youri Baas en Jorrel Hato) en PSV'er Lang is enigszins pikant. Op 30 maart staan zij namelijk tegenover elkaar in de kraker in de Eredivisie. Ajax is momenteel koploper, met een voorsprong van zes punten op de Eindhovense ploeg. Lang gaf bij Sportnieuws.nl toe dat het daar inderdaad over gaat in de groep.

Openhartige Noa Lang laat andere kant van zichzelf zien: 'Dan ben ik gewoon mens en doe ik wat ik wil' Noa Lang zoekt regelmatig de spotlights op, zowel buiten als binnen de lijnen. Voor de veelbesproken aanvaller van PSV is er meer in het leven dan alleen voetbal. Nadat hij zich maandag bij Oranje meldde, sprak hij met Sportnieuws.nl over de combinatie van lifestyle en sport. "Als je alleen maar overdreven gericht bent op voetbal… daar haal ik mijn geluk niet uit."

'Machine als Ajax'

"Daar gaat het soms wel even over", vertelt de PSV’er. "Gisteren (maandag, red.) toevallig. Het is een beetje dollen. Ik zeg dan dat het leuk wordt over twee weken, en je merkt bij hen dat ze niks te verliezen hebben", oordeelt Lang. "Zij zijn best ontspannen, maar dat is wel logisch als je zo’n machine als Ajax bent."

Noa Lang vastberaden na advies van ervaren teamgenoot: 'Hij denkt dat ik de absolute top kan bereiken' Noa Lang mag zich opmaken voor een tweestrijd met Spanje, waarin hij zich kan meten met een speler als Lamine Yamal, die hij geweldig vindt. Zijn tijd bij Oranje noemt hij ook geweldig. Hij is blij even in een andere omgeving te zijn, vlak voordat de laatste acht finales in de Eredivisie van start gaan. En wat gebeurt er daarna met Noa Lang? "Ik heb in mijn hoofd allang een keuze gemaakt."

Leven naast het voetbal

Verder sprak Lang uitgebreid over zijn leven naast het voetbal. En dan ging het niet eens zozeer over zijn muziekcarrière, maar vooral over Lang als familieman. "Er is meer dan voetbal, ik ben ook vader. Vroeger kon ik gek worden van een verliespartij. Nu denk ik als ik thuis kom en mijn kinderen zie: wat is voetbal nou eigenlijk weer?"

PSV-ster Noa Lang steelt de show met luxe outfits: check hier zijn peperdure stijl Voetballers lopen er graag gelikt bij. Dikke horloges, designerkleding en aparte stijlen komen veel voorbij vooral op sociale media. Een van de betere geklede voetballers in Nederland is Noa Lang. De flankenflitser van PSV weet wel wat hij graag draagt. Dit is de kledingstijl van de veelbesproken voetballer Noa Lang.

"Een jongen als ik ligt gewoon onder een vergrootglas. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar ik krijg dan toch mijn aandacht wel weer. Je bent gewoon niet alleen voetballer. Ik rijd weg en ben Noa Lang de vader, Noa Lang de vriend. Gewoon een mens."

Alles over de Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.