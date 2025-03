Goed nieuws voor PSV: twee basisspelers lijken op weg terug voor kraker tegen Ajax

PSV lijkt op redelijk volle oorlogssterkste naar Amsterdam af te reizen komende zondag. Jerdy Schouten en Malik Tillman zitten volgens De Telegraaf goed 'op schema' voor De Topper tegen Ajax.

Dat is uitstekend nieuws voor trainer Peter Bosz, die daarmee twee basisspelers ziet terugkeren. Als Schouten fit is, kan hij altijd rekenen op een basisplek bij PSV. Eerder dit seizoen stond de controlerende middenvelder aan de kant met een hamstringblessure, terwijl hij vlak voor de interlandperiode moest afhaken tegen RKC Waalwijk wegens aanhoudende teen- en knieklachten.

Na de rustperiode van een goede twee weken lijkt Schouten dus op tijd weer fit voor het cruciale duel tegen Ajax. Dat geldt ook voor Tillman, die aan de kant stond met een enkelblessure. Het herstel gaat sneller dan verwacht en vorige week maakte hij dan ook al minuten in een oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch.

Dit is de dag waarop PSV het imago van Ajax naar het absolute dieptepunt in de historie bracht De overwinning van PSV op Ajax van vorig seizoen blijft een van de meest vernederende momenten in de geschiedenis van ‘De Topper’. Op die bewuste dag duwden de Eindhovenaren hun grootste rivaal met een klinkende zege naar de allerlaatste plek in de Eredivisie. Het imago van Ajax, als meest succesvolle club van Nederland, kreeg een flinke knauw.

Eén spits over

Bosz hoopt ook nog op Mauro Junior, terwijl hij al zeker weet dat twee spelers sowieso ontbreken. Ricardo Pepi ligt er de rest van het seizoen uit, terwijl bij Lucas Perez tuberculose is vastgesteld. De Spaanse spits zal om die reden drie à vier weken in quarantaine moeten. Luuk de Jong is dus de enige overgebleven spits.

PSV meldt zorgwekkend nieuws in aanloop naar kraker met Ajax: actieve tuberculose vastgesteld in selectie De voorbereiding van PSV op de kraker van komend weekend tegen Ajax in de Eredivisie is flink verstoord. De Eindhovense club heeft maandag namelijk bekendgemaakt dat bij een van de spelers actieve tuberculose (tbc) is vastgesteld. Het blijkt om Lucas Perez te gaan.

Momenteel is de GGD in Noord-Brabant druk bezig met testen binnen de PSV-selectie. Aan het eind van de week zal definitief worden beslist of de wedstrijd door kan gaan.

Opmerkelijke keuze rondom scheidsrechter bij PSV - Ajax: 'KNVB kiest terecht voor een ander' Voormalig scheidsrechter Reinold Wiedemeijer prijst de KNVB voor hun besluit om Serdar Gözübüyük de leiding te geven over de kraker tussen PSV en Ajax. In deze zespuntenwedstrijd tussen de titelfavorieten kan niets aan het toeval worden overgelaten. "Danny Makkelie en Gözübüyük beginnen in ieder geval niet met een achterstand, zoals anderen scheidsrechters wél doen", benadrukt Wiedemeijer tegenover Sportnieuws.nl.

Cruciaal duel tussen PSV en Ajax

Tot nu toe staan alle signalen op groen en dat is goed nieuws voor de voetbalfan. Het wordt namelijk een wedstrijd tussen de koploper en de nummer twee van de Eredivisie. Ajax staat eerste met een voorsprong van zes punten op PSV. Er zijn nog acht wedstrijden te spelen in de Nederlandse competitie.

