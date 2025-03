Dit is de dag waarop PSV het imago van Ajax naar het absolute dieptepunt in de historie bracht

De overwinning van PSV op Ajax van vorig seizoen blijft een van de meest vernederende momenten in de geschiedenis van ‘De Topper’. Op die bewuste dag duwden de Eindhovenaren hun grootste rivaal met een klinkende zege naar de allerlaatste plek in de Eredivisie. Het imago van Ajax, als meest succesvolle club van Nederland, kreeg een flinke knauw.

We duiken terug in de tijd, naar 29 oktober 2023. Het werd een middag vol emoties in het Philips Stadion, voorafgegaan door een turbulente week waarin Ajax-directeur Sven Mislintat trainer Maurice Steijn op straat zette. De Amsterdammers moesten 'Het Bayern München van Nederland' worden, maar raakten ernstig in verval. De situatie was zelfs zo dramatisch dat een nederlaag hen zelfs hekkensluiter kon maken, Ajax zocht naar grip en glorie en leek in de eerste helft kortstondig het vuur te hervinden tegen koploper PSV. Met de 1-2 ruststand was er zelfs een sprankje hoop, alsof de weg omhoog eindelijk kon worden ingezet.

Hoop is wreed

PSV maakte echter abrupt een einde aan de hoop van Ajax, waarmee duidelijk werd hoe wreed hoop kan zijn. Na een vurige donderspeech van coach Peter Bosz herrees de ploeg als een feniks uit de as. Er volgde een sensationele tweede helft, waarin PSV schitterde van energie, een stortvloed aan goals en speelde met een wilskracht waar je u tegen zegt. De koploper bezegelde het lot van Ajax definitief.

Hoofdrol voor Hirving Lozano

Met drie treffers kroonde Lozano zich tot de absolute hoofdrolspeler in het drama dat Ajax naar zijn dieptepunt bracht. Zijn snelheid en scherpte ontmantelden de verdediging van de rivaal, alsof hij met een scheermes door hun linies sneed. Bij elke actie van de Mexicaan leken de Amsterdammers, normaal gesproken een gevreesde reus, steeds verder te verbleken.

In de eerste helft zorgde Lozano al voor de gelijkmaker, maar na rust ontpopte hij zich pas echt tot een nachtmerrie voor de Ajax-defensie. Het ene moment raakte hij de paal en stelde De Jong in staat de 3-2 te scoren, daarna vond hijzelf het net na een weergaloze aanval. Zijn laatste glijdende doelpunt, waarmee hij voor de 5-2 aantekende, voelde als het slot van een theaterstuk waarin Ajax de tragische hoofdrolspeler was. PSV had de grote rivaal waar ze hen wilden hebben en maakten van de grootste club van Nederland een speelbal.

Grootst mogelijke contrast tussen rivalen

'De Topper' voelde als een genadeklap voor Ajax. Niet alleen leden ze een pijnlijke nederlaag, maar ze zakten zelfs weg naar een positie op de ranglijst die nauwelijks te bevatten was gezien hun status: de allerlaatste plaats. Dit scenario symboliseerde één van de grootste contrasten in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal: de machtige reus op basis van succes struikelde, terwijl heel Eindhoven in euforie verkeerde door de behouden status als koploper én het drama van Ajax.

