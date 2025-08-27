De fans van Vitesse en de algemene voetbalsupporter kunnen het hoger beroep van de uitspraak in kort geding live volgen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bekendgemaakt.

Het beroep dient maandag in het Arnhemse Paleis van Justitie om 14.00 uur. Het is nog niet duidelijk wanneer er uitspraak wordt gedaan. Dat wordt tijdens de zitting bekend. De zitting wordt uitgezonden via een livestream omdat het hof belang hecht aan de openbaarheid en rekening houdt met grote publieke belangstelling.

Het kort geding in Utrecht werd door honderden supporters van Vitesse van binnen en buiten de rechtszaal gevolgd. Het beroep in Arnhem kan ook vanaf de publieke tribune worden gevolgd. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Vooraf aanmelden is niet mogelijk.

Vitesse geeft niet op

Vitesse legt zich er niet bij neer dat de KNVB de proflicentie heeft ingetrokken. Vitesse stapte drie weken geleden vergeefs naar de voorzieningenrechter in Utrecht om de proflicentie terug te krijgen. Die was de club afgenomen omdat de KNVB vindt dat Vitesse het licentiesysteem jarenlang heeft omzeild en ondermijnd. De rechter in Utrecht gaf de KNVB op 8 augustus gelijk.

Geen amateurvoetbal

Vitesse onderzocht de afgelopen weken de mogelijkheid om met het eerste elftal in het amateurvoetbal uit te komen. De club maakte afgelopen vrijdag bekend dat dat dit seizoen niet meer gaat gebeuren. Vitesse mag wel met jeugdelftallen in competities van de KNVB uitkomen.

Ondertussen zijn er genoeg (jeugd)spelers die van club verkassen. Zo azen Ajax, FC Twente en PSV op Seb Huntelaar, het 16-jarige zoontje van Klaas-Jan Huntelaar. PSV lijkt de beste papieren te hebben om de jonge spits en jeugdinternational aan te trekken. Papa Huntelaar werd deze maand nog gespot op het terrein van Vitesse, waar hij trainingen gaf aan de onder 21.