Oud-voetballer Klaas-Jan Huntelaar vertrok een tijd geleden uit de voetbalwereld met een burn-out. De voormalig technisch directeur van Ajax is nu echter al twee keer gespot en lijkt open te staan voor een terugkeer. Sportverslaggeefster Noa Vahle weet meer.

Huntelaar werd donderdagochtend gespot op het trainingscomplex van Vitesse. Hij loopt stage bij de onder 21. De Arnhemse club leeft in onzekerheid, dus ook O21. "Het is allemaal onzeker. Ik hoor het vanzelf", waren de woorden van KJH bij het verlaten van het terrein.

Die avond werd hij ook gespot bij een andere club, namelijk FC Utrecht. Hij zat in het stadion bij Utrecht - Servette, vertelt Vahle in De Oranjezomer. "Onze regisseur had hem gespot in het publiek."

'Daar hoort hij thuis'

"Dat is voor het eerst in, denk ik, twee jaar tijd", vervolgt Vahle. Toen legde Huntelaar zijn taken neer bij Ajax wegens mentale klachten. "In een heel zware periode voor de club. Daar heeft hij een burn-out aan overgehouden." De journaliste is blij om hem weer in de voetballerij te zien. "Dat vind ik echt goed, want daar hoort hij. Vind ik."

Vahle denkt dat een nieuwe functie wellicht in het verschiet ligt. "Hij wilde natuurlijk technisch directeur worden, maar hij stond op het trainingsveld bij Vitesse. Hij heeft gezegd dat er nog veel onzeker is en dat hij het niet weet, maar wie weet hebben we een toekomstig trainer in hem."

Het is volgens haar vooral belangrijk dat The Hunter 'de liefde voor het spel', weer terugvindt. "Als technisch manager kijk je heel anders naar voetbal dan wanneer je op het veld staat. Ik hoop dat het goed met hem gaat, dat is natuurlijk het voornaamste."

Ingestort

Zaakwaarnemer Rob Jansen deed eerder in een podcast een boekje open over de mentale gesteldheid van Huntelaar. "Hij is echt helemaal ingestort, echt ingestort. En dat komt door het Ajax-verhaal", zei hij. "Dat heeft hem zo aangegrepen, die jongen. Hij is ook echt introvert en uit zich niet echt. Hij heeft alles naar binnen gehaald."