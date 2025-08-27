Vitesse was eigenlijk al dood en begraven, maar in een laatste stuiptrekking probeert de Arnhemse voetbalclub nog eenmaal het vege lijf te redden. De intrekking van de proflicentie wordt nog maar een keer aangevochten, in de hoop dat er nog enige toekomst is op een voetbalveld tegen gerenommeerde tegenstanders. Maar Vitesse zou er verstandig aan doen om het stadion Gelredome voor altijd te verlaten. Hoe dan ook.

Dat schrijft AD-voetbaljournalist Sjoerd Mossou in zijn column voor de krant. Hij vindt dat het stadion annex concerthal 'vergiftigde grond' is. "Voor altijd hét symbool van Arnhemse grootheidswaanzin", schrijft Mossou. Hij baseert zich niet alleen op de vaak troosteloze ambiance waarin Vitesse de thuiswedstrijden speelde, maar ook het feit dat menig concert in Arnhem daar niet uitverkoopt.

'Vergiftigde grond'

"Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te snappen dat het Arnhemse stadion niet rendabel te krijgen is zonder Vitesse, de gevallen voetbalclub. Het Gelredome is vergiftigde grond, voor altijd een symbool van Arnhemse grootheidswaanzin. Een echt voetbalstadion is het nooit geweest, voor de meeste concerten is het in Nederland veel te groot en in de directe omgeving wil je niet dood gevonden worden."

Toekomst Vitesse zónder Gelredome

De voetbaljournalist oppert om het eigendom van stadioneigenaar en miljonair Michael van de Kuit een 'luguber spookhuis' te laten worden en geeft de Arnhemmers en Vitesse-fans een verkapte opdracht mee, net als de clubleiding. "Rij er met een grote boog omheen en begin ergens anders helemaal opnieuw. Als Vitesse ooit nog toekomst heeft, dan alleen zonder het Gelredome."

'Eikel' Van der Kuit

Terwijl Vitesse zich vastklampt aan de laatste strohalm, houdt Van der Kuit zijn poot stijf. Hij wil dat de club 'gewoon voldoet' aan de verplichtingen en de huur à 2,5 miljoen euro naar hem overmaakt. Daar heeft Mossou geen goed woord voor over.

"Als Vitesse-supporter moet dat haast ondraaglijk zijn. In de lange stoet van eikels die de club om zeep hebben geholpen, is Van de Kuit de duivelse nar die steeds jennend voorop loopt, en daarna weer onzichtbaar in de menigte verdwijnt."

Toekomst Vitesse

Wat er ook gebeurt met de toekomst van de club, zeker is dat in het gunstigste geval alsnog in de Keuken Kampioen Divisie gevoetbald mag worden. Daarin loopt het sowieso al tegen een puntenstraf van -12 aan. In het meest logische geval blijft de intrekking van de proflicentie staan en moet Vitesse als amateurclub verder, diep weggestopt in de krochten van het Nederlandse voetbal. Het Gelredome is dan sowieso geen optie meer.