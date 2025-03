Oud-speler van Ajax en PSV zit er warmpjes bij: 'Het betaalde ook zeker niet slecht'

Wim Kieft (62) speelde voor zowel Ajax als voor PSV. Dat maakt hem een interessante gesprekspartner om vooruit te blikken naar het onderlinge duel tussen de nummers één en twee van de Eredivisie op zondag.

Al een jaar of dertig draaft Kieft geregeld op in talkshows over voetbal. Daarin maakt hij vaak een ietwat onderkoelde indruk. Hij laat zich niet meeslepen door de grote emoties in de voetbalwereld en roept over alles en iedereen 'dat ze wel heel veel in zichzelf zijn gaan geloven'.

In lijn daarmee voelt Kieft ook geen sterke voorkeur voor Ajax of PSV. "In Amsterdam heb ik mijn jeugd doorgebracht en in Eindhoven de echt grote successen gehaald", vertelt hij tegen het AD. "Ik kijk helemaal niet naar voetbal omdat ik het ergens goed heb gehad of niet. Ik wil gewoon een leuke wedstrijd zien, iets wat bij PSV de afgelopen twee jaar best een hele periode zo was."

Gek

De in Amsterdam geboren ex-aanvaller kijkt graag nuchter naar de gebeurtenissen op en buiten het veld. Voor sentiment is in zijn analyses weinig plaats. "Of dat knap is? Ik weet het niet. Iedereen gaat zijn eigen weg na het voetbal en je moet niet aan een tafel op tv gaan zitten als je niks te vertellen hebt", zegt hij. "En vooral niet doen of mensen thuis gek zijn."

Geld

Begin jaren 90 stopte hij met profvoetbal, direct daarna rolde hij de tv-studio in van Studio Sport. "Het gaat hard hè", zegt hij over zijn pensioen.

"Ik kon destijds meteen bij Studio Sport aan de slag, heel snel nadat ik gestopt was. Het was een tijd waarin het analyseren en live uitzenden van wedstrijden nog een beetje in de kinderschoenen stond en daarna ben ik het altijd blijven doen. Het betaalde ook zeker niet slecht."

Tv-werk

Voorheen was hij vaak present in stadions om ter plekke te zijn bij de wedstrijden waarover hij moest praten. Nu zit hij vaker ergens in een studio, ver weg van de actie. Dat vindt hij jammer. "Een tijdje heb ik spitsentraining gegeven, maar het tv-werk bleef trekken. Ik vond dat vermakelijk, vroeger trouwens wel meer dan nu. Je ging toen nog volop naar de stadions."