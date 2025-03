Cruciale rol voor topper tijdens PSV - Ajax: 'Hij moet met tranen in de ogen hebben gestaan'

De Topper PSV - Ajax staat onder hoogspanning. De titelstrijd kan óf helemaal worden opengebroken óf beëindigd worden. Deze kraker van het seizoen is het hoofdonderwerp in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Er komt sowieso een verhaal uit deze wedstrijd. Bij het minst spannende verhaal, is er hommeles in Eindhoven", voorspelt Robert Maaskant.

"Het wordt in eerste instantie helemaal geen spectaculaire wedstrijd", is wat de controversiële verwachting van Robert Maaskant is. De trainer van Helmond Sport én analist denkt dat er heel bedachtzaam gespeeld gaat worden. "Twee ploegen die heel tactisch tegen elkaar gaan staan. Dan gebeurt er nooit zoveel", zegt hij.

Lachende Ajax-trainer Francesco Farioli doet geheimzinnig richting kraker met PSV Ajax-spelers weten nog niet waar ze aan toe zijn voor het topduel met PSV. Trainer Francesco Farioli heeft twee dagen voor het allesbepalende duel in de titelstrijd nog altijd niet de opstelling gecommuniceerd naar de groep.

De vorige wedstrijd

Als presentator Rick Kraaijeveld hem confronteert met de vorige editie in de Johan Cruijff ArenA, een wedstrijd die allerminst saai was, erkent hij dat verschil. "Ja, alleen dat onvlamde ook op een bepaald moment. Er zal een moment zijn dat dat gebeurt. PSV zal het initiatief willen nemen. Ik verwacht veel lange ballen om Luuk de Jong in stelling te brengen. En dan verder diepgang zoeken."

Ivan Perisic

Eén iemand die Maaskant een cruciale rol toeschrijft in deze wedstrijd is Ivan Perisic. "Die is zo belangrijk in een topwedstrijd als deze. Hij moet met de tranen in zijn ogen hebben gestaan in Amsterdam. Dat PSV even lekker ging voetballen en zo die goal weggaf. Dat gebeurt niet waar hij heeft gespeeld", doelt Maaskant op periodes bij clubs uit Kroatië en Italië.

Beluister de tiende aflevering van De Maaskantine.

"Daar zie je meer het spel dat je in Amsterdam ziet. Maak gauw de eerste goal en bouw het maar dicht. Ajax gaat altijd pas leuk voetballen als ze achter staan, dan kunnen ze het wél ineens. Dat irriteert mij mateloos."

Peter Bosz ontkent 'grote paniek' na 'groot thema' binnen PSV: 'Ik schrok meer dan de spelers' PSV-trainer Peter Bosz schrok zich afgelopen week een ongeluk toen hij het nieuws hoorde van Lucas Pérez. De Spaanse spits kampt met actieve tuberculose, waarna een hectische week ontstond. "Dan schrik je, vreselijk", stelt Bosz over het 'slechte nieuws' rondom één van zijn spelers.

'Dat zegt mij niks'

Toch verwacht Maaskant dat de uitploeg aan het langste eind zal trekken in deze wedstrijd. "Dit is echt een wedstrijd die heel erg neigt naar alles wat Ajax dit seizoen heeft laten zien", is zijn mening. "Zij hoeven niet per se, ze kunnen gedisciplineerd spelen zoals ze altijd al doen. Ze zijn ook wel gegroeid in het seizoen. Ze stellen de juiste spelers op met de juiste ervaring in grotere wedstrijden. Bij PSV zegt iedereen dat de schwüng terug is, maar dat zegt mij niks."

'Met dat saaie spelletje'

Overwinningen van PSV in de afgelopen periode wegen niet zo zwaar volgens Maaskant. "Een overwinning uit bij RKC als PSV zijnde, zegt mij niks. Dat is leuk en goed, maar die je moet je altijd winnen." PSV zal dus van goede huize moeten komen willen ze de titelstrijd nog spannend houden. Maaskant voorspelt een schier onmogelijke opgave als dat niet lukt.

"Als Ajax wint, dan is de titelstrijd ook meteen over. Dan is het Ajax dat dat met dat saaie spelletje in één rechte koers naar het kampioenschap vaart. Ik hoop het niet, want voor de competitie zou een spannende titelstrijd erg leuk zijn."

Beluister De Maaskantine

In de tiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het Nederlands elftal. Verder blikt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld uitgebreid vooruit op de aanstaande Topper in de Eredivisie, een bijzondere tip voor Frenkie de Jong en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.