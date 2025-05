Goksite komt over de brug in zaak Tom Beugelsdijk: oud-verdediger eist 20.000 euro

Tom Beugelsdijk heeft na een rechtszaak de informatie die hij wilde van Unibet gekregen. De oud-verdediger wilde zo'n 100.000 euro terugeisen van het bedrijf, maar uit de gegevens blijkt iets anders.

Unibet was in eerste instantie niet bereid om de gegevens aan Beugelsdijk te verstrekken, maar uiteindelijk kwam het bedrijf toch over de brug. De oud-verdediger wilde een fors bedrag terugeisen wat hij in 2021 vergokt had. Toen werkte Unibet nog illegaal en tegen de Nederlandse regels. Mede daarom zouden spelers uit die tijd de mogelijkheid hebben om hun geld terug te vragen. Gokbedrijven moesten eerder al tonnen terugbetalen door een uitspraak van de rechter.

Ook de claimorganisatie Gokverlies zet zich in om het verloren geld van spelers in de illegale tijden terug te krijgen. Om dat geld terug te kunnen krijgen, hebben de spelers echter wel hun spelgegevens nodig. Daardoor kunnen ze zien hoe veel ze precies verloren hebben en hebben ze bewijs van wat ze terug kunnen vragen. Unibet geeft die gegevens echter niet aan de spelers, waardoor sommigen, waaronder Beugelsdijk, het bedrijf voor de rechter slepen.

Beugelsdijk

Beugelsdijk had al meermaals aan Unibet gevraagd of het bedrijf de benodigde stukken wilde doorsturen, maar dat werd niet gedaan. De oud-voetballer nam daarom advocaat Benzi Loonstein in de arm en besloot een rechtszaak aan te spannen. Voordat de rechtszaak begon, stuurde Unibet alsnog de stukken toe. Loonstein vond echter dat dit veel te laat was en besloot daarom de advocaatkosten van 20.000 euro terug te eisen van het gokbedrijf. Daarover volgt nog uitspraak, net als dat Beugelsdijk nog niet weet of hij zijn geld terug gaat vragen met de gokgegevens.

Carrière

In zijn carrière werd Beugelsdijk een ware cultheld in Nederland. Hij werd een volksheld bij ADO Den Haag en speelde ook voor FC Dordrecht, FSV Frankfurt, Sparta Rotterdam, Helmond Sport en hij speelt nog op amateurbasis voor Scheveningen.