Cultheld Tom Beugelsdijk gaat voor opmerkelijke nieuwe carrière in Den Haag

Een opvallende carrièreswitch voor Tom Beugelsdijk. Het 34-jarige clubicoon van ADO Den Haag was jarenlang een gevreesde verdediger, maar kiest nu voor een hele andere sector: de politiek.

De voormalig profvoetballer heeft zich namelijk verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in Den Haag. Beugelsdijk heeft zich aangesloten bij de partij Hart voor Den Haag van lijsttrekker Richard de Mos. De oud-speler van onder meer ADO en Sparta Rotterdam bezet plek vijftien op de lijst.

Woordvoerder van Sport

Als het aan Beugelsdijk ligt, krijgt hij een portefeuille waar hij bekend mee is. "Ik ben ervan overtuigd dat ik volgend jaar de nieuwe Hart voor Den Haag-woordvoerder Sport ben", vertelt hij vol ambitie aan Omroep West. Beugelsdijk wil dat jonge sporters dezelfde kansen krijgen als hij jaren geleden had. "Daar is een goede sportinfrastructuur voor nodig."

Cultheld uit Eredivisie doet opvallende oproep: 'Sta natuurlijk bekend om mijn gestrekte been' Tommie Beugelsdijk was jarenlang een markant figuur achterin bij ADO Den Haag. De verdediger nam in 2023 afscheid van het profvoetbal en vertoeft nu op een lager niveau bij SVV Scheveningen. Onlangs plaatste hij wel een heel opvallende oproep op het zakelijke platform LinkedIn.

Beugelsdijk speelde in zijn carrière voornamelijk voor ADO, maar kwam ook uit voor FC Dordrecht, FSV Frankfurt, Sparta Rotterdam en Helmond Sport. Inmiddels vertoeft hij bij de amateurs van SVV Scheveningen.

Opmerkelijke oproep

Onlangs deed Beugelsdijk een opmerkelijke oproep, waarin hij een voorschot nam op het definitieve afscheid als voetballer. Hij ging via LinkedIn openlijk op zoek naar een nieuwe uitdaging: "Ik ben klaar om mijn energie, discipline en teamspirit in te zetten in een nieuwe omgeving."

MMA-legende Conor McGregor foetert er bij president Trump op los en dwingt vicepremier tot reactie MMA-vechter Conor McGregor heeft de Amerikaanse president Donald Trump vereerd met een bezoekje. 'Notorious' deed zijn bijnaam eer aan door allerlei politiek gevoelige uitspraken te doen.

Beugelsdijk hoopte destijds ergens parttime aan de slag te kunnen. Zijn spijkerharde tackles uit het verleden beloofde hij achterwege te laten. "Ik sta natuurlijk bekend om mijn harde duels en 'gestrekt been'. Maar wees gerust: in mijn volgende uitdaging ga ik voor stevig aanpakken zonder blessures." Op zijn bericht kreeg Beugelsdijk tientallen reacties.

Raymond van Barneveld

Dat Beugelsdijk bij De Mos terecht kan voor zijn politieke ambities, is geen verrassing. Eerder waren oud-prof Lex Immers en dartslegende Raymond van Barneveld al eens lijstduwer van De Mos' partij. Hij won drie jaar geleden nog negen zetels. Over een jaar wordt duidelijk of we Beugelsdijk echt in actie gaan zien in de gemeenteraad. De verkiezingen zijn op 18 maart.