PSG-vleugelspeler Désiré Doué heeft officieel zijn prijs voor beste Europese voetballer onder 21 jaar in ontvangst genomen. Tijdens een speciale ceremonie in de Autosalon van Turijn, georganiseerd door "Tuttosport", mocht de Fransman de "Golden Boy"-trofee in de lucht steken.

De jonge Fransman (20) verzamelde maar liefst 450 van de 500 mogelijke punten, waarmee hij Arda Güler van Real Madrid voorbleef, en werd de 23e winnaar van deze prestigieuze onderscheiding. "Het is een eer om hier te zijn, ik ben echt heel blij om voor jullie te staan. Deze prijs betekent veel voor mij en ik draag hem in de eerste plaats op aan mijn vader, mijn moeder en mijn hele familie, die me al die jaren altijd hebben gesteund. Normaal gesproken ben ik niet nerveus als ik in het openbaar spreek, maar ik word emotioneel als ik over hen, over mijn familie, praat", zei hij geëmotioneerd tijdens de uitreiking.

'Een speciaal iemand'

"Ik grijp deze gelegenheid aan om hen te bedanken voor alle inspanningen en steun die ze me tijdens mijn carrière hebben gegeven. Ik dank ook mijn voorzitter voor het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld en voor het feit dat hij me naar PSG heeft gehaald. Ook dank aan de staf, de coach en alle vrijwilligers die bij de club werken en natuurlijk al mijn teamgenoten. Tot slot wil ik een speciaal iemand bedanken. Ik zal niet zeggen wie het is, maar die persoon zal weten dat ik hem of haar bedoel."

'Dromen leidt tot ambitie'

Doué is dankbaar voor de nu al succesvolle carrière, met prijzen en zelfs al oproepen voor de Franse nationale ploeg. "Ik kan hard werken en discipline beloven tot het einde van mijn carrière. PSG is een van de grootste clubs ter wereld en ik ben blij er deel van uit te maken. Dromen is de eerste stap die leidt tot ambitie, en ambitie leidt tot werken aan het bereiken van doelen."

Prijs voor Diogo Jota

Een bijzonder emotioneel moment was de uitreiking van de "Golden Player"-prijs aan Diogo Jota, die afgelopen zomer tragisch om het leven kwam bij een ongeluk. Zijn vrouw nam de prijs in ontvangst. "Bedankt dat jullie de naam van Diogo levend houden. Ik zou graag willen dat hij herinnerd wordt als een goed mens en persoonlijkheid", zei Rute Cardoso.