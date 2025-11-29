Arne Slot gaat door een intense periode bij Liverpool. De Nederlandse oefenmeester verloor liefst negen keer in de laatste twaalf wedstrijden. Afgelopen zomer leed Slot het grootste verlies door het overlijden van Diogo Jota. Dat sluimert volgens ervaringsdeskundige Arnold Bruggink nog altijd na.

Hij kan er over meepraten. Bruggink nam in zijn tijd als voetballer van Hannover 96 afscheid van doelman Robert Enke, die zelfmoord pleegde. De international van de Duitse nationale ploeg kampte met zware depressies. "Dat doet nog altijd zoveel pijn, omdat je er veel aan denkt", memoreerde Bruggink onlangs al in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

"Ik droeg zijn kist op het veld waar we twee weken later weer moesten spelen", schetste hij de loodzware situatie. "Als je daar later over nadenkt, dat is echt krankzinnig. Maar er zijn daarna best wel een soort situaties geweest waar ik heel veel herken. Dat maakt zoveel indruk in je elftal. En dat is niet te vangen."

'Ik heb met de spelers en staf te doen'

Voetbal International sprak ook uitgebreid met Bruggink, over de situatie van Liverpool en Slot. De voormalig voetballer is blij dat er aandacht aan wordt geschonken. Bruggink hoopt dat er meer medeleven komt met de zwalkende Reds. "Slot krijgt nog een week, lees ik dan. Bizar. Waar hebben we het over? Dit kan niet. Dit kan écht niet. Ergens moet iemand dat toch beschermen."

Bruggink wijst naar Salah. "Die is geen schim van wie hij is", zegt hij. "De mentale gezondheid van spelers is veel invloedrijker dan de buitenwacht denkt. Er wordt te snel aan voorbijgegaan waar spelers doorheen gaan", vindt Bruggink. "Ik heb echt met de spelers en staf te doen."

