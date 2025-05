Dit is Désiré Doué: wondertiener schittert in Champions League-finale en doet Kylian Mbappé vergeten

Désiré Doué (19) stal de show in de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Inter. De vleugelspeler van PSG gaf de assist bij de openingstreffer en gooide zelf de eindstrijd in het slot met de 3-0. Dit is Doué, een nieuw pareltje dat de onmogelijke taak vervult om Kylian Mbappé op te volgen.

Afgelopen zomer nam de Franse topclub Doué over van Rennes voor 50 miljoen euro. Een hoop geld voor een nog redelijk onbewezen speler, want bij Rennes hij in de drie seizoenen daarvoor nog geen 3.000 minuten gespeeld. Maar Mbappé verliet PSG en de Franse kampioen moest wel in de buidel tasten in de hoop de sterspeler te doen vergeten.

Doué debuteerde in augustus 2022 op zijn 17e bij Rennes. Al sinds zijn zesde liep hij rond bij die club. Bij Rennes werd hij op diverse plekken ingezet: als middenvelder, aanvallende middenvelder, buitenspeler, wingback en zelfs als spits. Met zijn goal tegen Dyamo Kiev in de Europa League werd hij de jongste doelpuntmaker van Rennes in zijn Europese geschiedenis.

Dribbelen

Het seizoen daarop knokte hij zich richting de basiself van Rennes. Ook kreeg hij vaker dezelfde plek toegewezen, namelijks als vleugelspeler. Dat is de plek waarop hij een van zijn sterkst ontwikkelde vaardigheden kan tonen: dribbelen. Als Doué aan een slalom door de laatste linie van de tegenstander begint, zet je dan maar schrap. Dat gaat op de hoogste snelheid en in onvoorspelbare patronen.

Ondertussen doorliep het talent diverse Franse jeugdelftallen en ook werd hij opgeroepen voor het Franse olympisch elftal. In maart 2025 werd hji voor het eerst opgeroepen voor het Frans nationaal elftal . Zijn debuut volgde op 13 maart 2025, in een Nations League-duel tegen Kroatië, in de kwartfinale. En toen was hij pas negentien. Keek hij om zich heen bij het Franse team, dan zag hij supersterren als Mbappé, Antoinne Griezmann en Ousmane Dembélé.

Scoren in Champions League-finale

En met grote stappen is Doué op weg om zelf zo'n grote naam te worden. Met zijn goal tegen Inter is hij de derde jongste voetballer ooit die scoort in een Champions League-finale. Patrick Kluivert was 18 jaar en 327 dagen oud toen hij Ajax naar de eindzege in de Champions League schoot in 1995, tegen AC Milan. En in2 004 maakte Carlos Alberto een goal voor FC Porto tegen Monaco, toen hij 19 jaar en 167 dagen oud was.

Désiré Doué becomes the 3rd youngest player EVER to score in a Champions League final:



🥇 Patrick Kluivert ~ 18 years & 327 days

🥈 Carlos Alberto ~ 19 years & 167 days

🥉 🆕 Désiré Doué ~ 19 years & 361 days



What a talent. 🐣 pic.twitter.com/UQJ8yKeTTz — Statman Dave (@StatmanDave) May 31, 2025

De vriendin van Désiré Doué

Volgens recente berichten op sociale media heeft Doué het in de liefde gezellig met een vrouw genaamd Mouna. Een TikTok-video beschrijft hen als "Le couple choc de 2025", het 'donkere koppel van 2025'. Daarnaast zijn er video's waarin Doué samen met zijn vriendin arriveert bij evenementen, wat erop wijst dat ze hun relatie publiekelijk tonen.