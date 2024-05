Gooit Sven Mislintat roet in het eten voor Arne Slot? 'Borussia Dortmund laat oog vallen op Virgil van Dijk'

Arne Slot lijkt de overstap te gaan maken van Feyenoord naar Liverpool en daar krijgt hij te maken met drie Nederlanders. Tenminste, dat is nog maar de vraag. Het lijkt erop dat Sven Mislintat, sportief directeur van Borussia Dortmund, daar een stokje voor wil gaan steken.

Het contract van Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk loopt volgend jaar af en dus staat hij voor een belangrijke keuze komende zomer: zijn contract verlengen of vertrekken zodat de club nog wat aan hem kan verdienen. Borussia Dortmund zou volgens The Mirror een van de ploegen zijn die de situatie van Van Dijk nauwlettend in de gaten houdt. Ook Bild meldt woensdag dat de club van sportief directeur Mislintat dat de Nederlander een optie is om Mats Hummels op te volgen in het centrum van de verdediging.

Van Dijk tekende in 2018 bij Liverpool en won met de club de Premier League, Champions League en FA Cup. Volgens de Duitse krant heeft de aanvoerder een goede band met Jürgen Klopp, die natuurlijk een verleden heeft bij Dortmund. De Duitse coach zou hem dus wel een aantal goede verhalen over de club kunnen vertellen.

De krant denkt dat het financieel een moeilijk verhaal zal worden, want Van Dijk zou in Engeland jaarlijks zo'n dertien miljoen euro verdienen. Niklas Süle is de speler bij Dortmund met het hoogste salaris: de verdediger verdient elf miljoen per jaar. De Nederlandse international zou op zijn 32e dus de grootverdiener van de selectie moeten worden.

Komst Slot

Als Van Dijk besluit om toch bij Liverpool te blijven dan krijgt hij in ieder geval een trainer waarmee hij dezelfde taal kan spreken. Feyenoord en The Reds zouden al helemaal akkoord zijn over de overstap van Slot naar Engeland. Het is enkel nog wachten op de bevestiging van de transfer, waaraan de Rotterdammers waarschijnlijk miljoenen overhouden.

Zuchtende Virgil van Dijk lovend over Arne Slot: 'Hij is één van de betere' Virgil van Dijk kreeg woensdagavond met Liverpool een enorme tik te verwerken. De aanvoerder verloor met zijn ploeg bij stadgenoot Everton met 2-0 en lijkt de titel te kunnen vergeten. Van Dijk was na afloop dan ook zwaar teleurgesteld, maar reageerde wel vol lof over de mogelijke opvolger van trainer Jürgen Klopp. Liverpool is in gesprek met Feyenoord om Arne Slot over te nemen.

Van Dijk liet zich na het duel tegen stadgenoot Everton al uit over de mogelijke komst van Slot en het lijkt erop dat hij een positief beeld heeft van de coach. Hij noemde Slot 'een van de beste Nederlandse trainers van dit moment' en vond het met zijn filosofie wel passen bij de club.