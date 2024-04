Zuchtende Virgil van Dijk lovend over Arne Slot: 'Hij is één van de betere'

Virgil van Dijk kreeg woensdagavond met Liverpool een enorme tik te verwerken. De aanvoerder verloor met zijn ploeg bij stadgenoot Everton met 2-0 en lijkt de titel te kunnen vergeten. Van Dijk was na afloop dan ook zwaar teleurgesteld, maar reageerde wel vol lof over de mogelijke opvolger van trainer Jürgen Klopp. Liverpool is in gesprek met Feyenoord om Arne Slot over te nemen.

Van Dijk gaf na afloop van het duel met Everton een interview bij Viaplay en werd door verslaggever Bart Nolles gevraagd naar de geruchten over de mogelijke komst van Slot. Liverpool zou een miljoenenbod bij Feyenoord hebben neergelegd om de trainer over te nemen. Van Dijk zat nog vol in de emotie na het duel, maar sprak zuchtend en steunend lovende woorden over Slot.

Geen knallend slot voor Jürgen Klopp bij Liverpool: titel uit zicht na nederlaag bij Everton Een enorme klap voor Liverpool in de titelstrijd. De ploeg van Jürgen Klopp verloor in de Merseyside Derby met 2-0 van stadgenoot Everton. Het gat met koploper Arsenal is nu drie punten. Klopp, die mogelijk wordt opgevolgd door Feyenoord-trainer Arne Slot, neemt dus waarschijnlijk afscheid zonder een nieuwe landstitel.

"Ik denk dat hij één van de betere Nederlandse coaches is op dit moment", vertelde Van Dijk, die aangaf dat hij door Liverpool niet is gevraagd om zijn mening. De aanvoerder denkt dat Slot goed bij The Reds zou passen: "Met de manier van spelen en filosofie die hij heeft, kan het wel een Liverpool-coach zijn. Maar volgens mij is het nog lang niet rond, dus we zullen het wel zien."

Interesse Liverpool voor Slot

Algemeen directeur Dennis te Kloese gaf na de bekerwinst van Feyenoord afgelopen weekend nog aan te verwachten dat Slot zou blijven, maar inmiddels lijkt het er sterk op dat de trainer aan zijn laatste maanden in Rotterdam bezig is. Liverpool is op zoek naar een opvolger van Klopp, die na bijna negen jaar vertrekt bij The Reds.

'Crazy, sexy voetbal' van Arne Slot bevalt niet iedereen in Engelse media: 'Zo worden we Manchester United' Liverpool is serieus bezig met de komst van Arne Slot als nieuwe trainer voor het komende seizoen. De interesse vanuit de topclub uit de Premier League is officieel, dus vliegen de superlatieven en creatieve koppen over de opvolger van Jürgen Klopp door de Engelse media. Hoe schrijven zij over de Nederlandse trainer van Feyenoord? Een greep uit de media.

Slot heeft bij Feyenoord nog een contract tot en met 2026 en daarin staat geen clausule. Het betekent dat de Rotterdammers kunnen vragen wat ze willen voor hem. Feyenoord zou liefst vijftien miljoen euro willen hebben voor de succescoach, die vorig jaar landskampioen werd en dit seizoen de beker won. Daarmee kan Slot een van de duurste trainers ooit worden.