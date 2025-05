Bekende spelersvrouw laat van zich horen na 'marteling' en neemt maatregelen: 'Het was afschuwelijk'

De vriendin van Arsenal-ster Declan Rice heeft van zich laten horen. Lauren Fryer werd een jaar geleden gefatshamed op sociale media. Sindsdien probeert ze uit de publiciteit te blijven. Die tijd heeft grote gevolgen voor haar gehad.

Fryer verzamelde bijna 100 duizend volgers op Instagram, maar heeft haar account al een jaar op zwart staan. De vriendin van Rice, die samen een kindje hebben, wordt sindsdien zelden in het openbaar gezien.

'Voelt oneerlijk'

"De 'marteling' die Lauren doorstond vanwege die zielige mensen was verschrikkelijk", vertelt een vriend aan The Sun. "Ze heeft nooit een openbaar leven geleid, dus om op sociale media kapotgemaakt te worden, voelde des te oneerlijker."

Freyer is de jeugdvriendin van Rice. Ze zijn al bijna acht jaar samen. "Lauren was niet het type WAG dat je overal zag rondlopen, of dat naar grote evenementen of modeshows ging. Dat was niet haar stijl", vertelt de vriend verder.

"Ze leefde sowieso al een teruggetrokken leven. Om dan zo meedogenloos en woest aangevallen te worden, heeft diepe sporen nagelaten."

Maatregelen

Ze heeft zelfs maatregelen genomen om ook niet op de sociale media van haar vriendinnen te komen. "Lauren is erin geslaagd haar leven nu zo zorgvuldig te leven dat ze wel aanwezig is bij evenementen, maar niet gezien wordt. De personen die dicht bij haar staan, weten dat ze niet op foto's wil verschijnen, tenzij die op volledig privéaccounts worden gedeeld."

"Ze heeft haar eigen privéaccount dat alleen bedoeld is voor haar vrienden en familie, maar ze zou nooit meer iets openbaar delen. Het is niet omdat ze bang is, maar omdat ze gewoon een rustig leven wil leiden, waarin ze doet wat ze graag doet met Declan en hun gezin."

