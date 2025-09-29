Een heel groot drama in Spanje. De 19-jarige keeper Raúl Ramírez is overleden na een botsing op het voetbalveld tijdens een wedstrijd. Dat heeft de voetbalbond van de noordwestelijke regio Cantabrië (RFCF) maandag bekendgemaakt.

Ramírez liep zaterdag tijdens de wedstrijd van zijn club Colindres tegen Revilla in het vijfde niveau van het Spaanse voetbal hoofdletsel op bij een botsing en werd naar het ziekenhuis van Valdecilla gebracht. Daar overleed hij twee dagen later aan zijn verwondingen. Volgens de Spaanse media kreeg de doelman twee hartstilstanden. Eén op het veld en één tijdens de rit naar het ziekenhuis.

Direct na de botsing probeerde één van zijn coaches hem nog te helpen door middel van mond-op-mondbeademing en ook schoot een fan te hulp. Hij studeerde verpleegkunde en kwam van de tribunes af om ook te helpen met de reanimatie totdat de hulpdiensten ter plaatse waren in het stadion. Dat heeft echter allemaal helaas niet mogen baten en Ramirez is twee dagen na het incident alsnog overleden.

De RFCF heeft drie dagen rouw afgekondigd. De wedstrijden volgende week beginnen met een minuut stilte.

Spanje rouwt om overleden keeper

Het nieuws maakt veel los in de Spanje, want van alle kanten komen er steunbetuigingen aan het adres van de nabestaanden van de jonge doelman. Maria José Sáenz de Buruaga, de president van de autonome regio Cantabrië, was diep geschokt: "Een jong man vol met dromen en een toekomst. Al mijn liefde en die van Cantabrië gaat uit naar zijn familie, vrienden en de hele voetbalgemeenschap."

Ook uit die voetbalgemeenschap komen er veel reacties. Meerdere Spaanse profclubs staan stil bij het vreselijke nieuws. Onder meer Real Madrid plaatste online een verklaring: "Real Madrid, haar voorzitter en de raad van bestuur betreuren het overlijden van Raul Ramirez ten zeerste. Onze condoleances aan zijn familie, dierbaren, teamgenoten en zijn club. Rust zacht."

Bij de nationale voetbalbond is de verslagenheid groot: "De RFEF leeft mee met de familie, vrienden en collega's van Raúl Ramirez. We spreken al onze steun uit voor het Cantabrische voetbal. Niemand zou zo snel moeten vertrekken. Rust zacht."