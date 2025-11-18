De Oranje Leeuwinnen moeten in de komende interlandperiode twee vaste krachten missen. Aanvalster Lineth Beerensteyn en keepster Daphne van Domselaar zijn er niet bij wegens blessureleed. Dat meldt bondscoach Arjan Veurink.

De voetbalsters van Oranje spelen in de komende interlandperiode oefenduels met Portugal (28 november) en Zuid-Korea (2 december). Beerensteyn en Van Domselaat zijn al langer niet helemaal fit en blijven daarom bij hun clubs. FC Twente-middenveldster Lynn Groenewegen debuteert in de selectie.

Verdere behandeling

Van Domselaar haakte afgelopen maand ook al af voor de oefenwedstrijden tegen Polen en Canada omdat ze niet fit was. De afgelopen weken speelde ze wel steeds bij haar club Arsenal. "Ze heeft al langere tijd serieuze klachten, die nu verdere behandeling vereisen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het voor haar het beste is om, na de wedstrijd van Arsenal van woensdagavond, langere tijd rust te nemen om te herstellen", zegt Veurink.

"Lineth heeft ook al langer klachten. Na de wedstrijden van deze week heeft haar club Wolfsburg een noodzakelijke behandeling gepland, waardoor ze niet beschikbaar is voor onze wedstrijden", aldus de bondscoach.

Daniëlle van de Donk

Routinier Daniëlle van de Donk ontbreekt ook nog. Ze miste de afgelopen interlandperiode door een blessure en denkt nog na over haar toekomst als international. Assistent-bondscoach Roos Kwakkenbos is er niet bij door "geplande familieomstandigheden". Zij wordt vervangen door Ashley van den Dungen, die normaal actief is bij Jong Oranje.

Volgende week vrijdag speelt Oranje in Braga tegen Portugal, vier dagen later is Zuid-Korea de tegenstander in Waalwijk.

WK-kwalificatie

In 2026 zullen de Oranje Leeuwinnen starten aan de WK-kwalificatiereeks voor het eindtoernooi van 2027. Bondscoach Veurink treft Frankrijk, Polen en Ierland in de kwalificatiecampagne. In een uitdagende poule is Frankrijk de grootste concurrent in de strijd om de groepswinst. Daarnaast zullen ze het opnemen tegen Polen en Ierland. De eerste wedstrijden in de kwalificatiereeks staan gepland van 3 tot en met 7 maart 2026.