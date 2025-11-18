De nationale ploeg van Curaçao werd vlak voor het cruciale duel met Jamaica in de WK-kwalificatie opgeschrikt door vervelend nieuws. Bondscoach Dick Advocaat moest plots richting Nederland vanwege familieomstandigheden. Zijn vervanger Dean Gorré doet een boekje open over het plotselinge vertrek van de trainer. "Dat was een heel emotioneel moment."

Advocaat is wegens familieomstandigheden niet aanwezig bij het duel in Jamaica, waar Curaçao zich voor het eerst voor het WK kan plaatsen. De bondscoach vloog samen met bondsarts Casper van Eijck zondag naar Nederland. Gorré zit daarom als interim-trainer bij Curaçao op de bank tijdens de wedstrijd, samen met assistent Cor Pot.

'Het was echt een schok'

Het team van Curaçao werd een dag na aankomst op Jamaica zelf op de hoogte gebracht van het vertrek van Advocaat. "Het was echt een schok, toen we hoorden dat Dick direct huiswaarts moest keren”, onthult Gorré, oud-speler van onder meer Ajax en Feyenoord in gesprek met De Telegraaf. "Het is heel triest voor Dick en zijn familie.”

"Hoe moeilijk de situatie ook voor hem is, wij moeten hier als professionals mee omgaan en de rol van Dick zo goed mogelijk invullen", vervolgt hij. Hij sprak zelf nog met de trainer, vlak voordat hij naar Nederland vertrok, over de cruciale avond die hen te wachten staat. "Nadat we het nieuws gehoord hadden van de bondspresident, ben ik bij Dick op de kamer geweest. Dat was een heel emotioneel moment”, aldus Gorré.

"Er zal zo min mogelijk veranderen", verzekert hij. "We gaan in precies dezelfde lijn door, ook al is Dick er fysiek niet bij. Ik heb op zijn kamer een uur met Dick gesproken en met Cor ook een uur.” Ze zijn er helemaal klaar voor om voetbalgeschiedenis te schrijven. " Dit belooft een bijzondere avond te worden."

Suriname

Naast de mogelijke kwalificatie van Curaçao kan ook Suriname zich plaatsen voor het Wk van 2026. Ook dat land ligt Gorré 'heel na aan het hart'. Hij was trainer van het nationale elftal in 2015 en van 2018 tot 2021. "Dat heb ik gedaan met heel veel passie en gevoel. Als je dan ziet dat Suriname één wedstrijd verwijderd is van het WK, is dat geweldig.”

Met beide landen is hij heel echt. "De familie van mijn vrouw komt van Curaçao en ik ben in Suriname geboren, al is mijn moeder wel van Curaçao. Haar vader was een Surinamer die bij de marine zat en op Curaçao gestationeerd was. De dwarsverbanden zijn heel sterk", legt hij uit. De nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) kan dus een hele bijzondere worden. "Het zou echt fan-tas-tisch zijn als het Curaçao én Suriname gaat lukken om het WK te halen. Dan heb ik één van de mooiste avonden van mijn leven.”

