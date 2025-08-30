Ajax sluit het eerste blok van de Eredivisie af met een uitwedstrijd bij FC Volendam. Zaterdagmiddag hoopt de ploeg van trainer John Heitinga ongeslagen te blijven bij de provinciegenoot, maar moet dat zien te bewerkstelligen zonder de diensten van Brian Brobbey. Er kwam 's ochtends groot nieuws rondom de spits.

Voetbal International meldde dat Brobbey niet bij de selectie zou zitten tegen Volendam. 'De spits heeft zijn hoofd er niet bij en heeft vrij gekregen van de club. Brobbey wil een transfer maken, maar heeft die nog altijd niet gekregen. De transferkoorts is tot grote hoogte gestegen en daarom vindt Brobbey het moeilijk zich te focussen op Ajax', aldus het medium.

Trainer John Heitinga verklaarde bij ESPN waarom Brobbey ontbrak in de wedstrijdselectie. "Ik heb met Brian een goed gesprek gehad. We hebben besloten dat hij dit duel er niet bij is. Hij gaat nadenken waar zijn toekomst ligt", vertelde Heitinga.

Transfers

Dat betekent dat Wout Weghorst weer in de punt van de aanval staat en dat de plek van Brobbey op de bank waarschijnlijk wordt ingenomen door jeugdspeler Don-Angelo Konadu. Het borrelt de laatste dagen flink rond Brobbey, die in de belangstelling staat van diverse clubs. Alleen ontbreekt het sportieve plaatje voor de Nederlandse spits, waardoor hij nog altijd geen keuze over zijn toekomst heeft gemaakt. Stade Rennes in de Ligue 1 is er zo goed als uit met Ajax, maar de speler zelf heeft niet echt oren naar die club. Net zoals dat Brobbey het Italiaanse Como ook al de deur wees.

Kenneth Taylor

Brobbey is niet de enige belangrijke speler bij Ajax die in de laatste dagen van de transfermarkt nog kan vertrekken. Ook Kenneth Taylor lijkt de Johan Cruijff ArenA de rug toe te keren en voor een avontuur bij FC Porto te kiezen. Daar kan hij weer samenwerken met trainer Francesco Farioli, onder wie hij vorig jaar in Amsterdam al opbloeide. Zowel Taylor als Brobbey is niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. Taylor speelt vooralsnog wel tegen FC Volendam, maar beide mannen hebben na dat duel dus een week vrij tijdens de interlandbreak. Een week waar een transfer dus nog plaats kan vinden.

