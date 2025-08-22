Brian Brobbey staat opnieuw ter discussie bij Ajax. De spits, ooit gezien als hét toptalent uit de jeugdopleiding, lijkt nog altijd niet te brengen wat er van hem verwacht werd. In zijn column in De Telegraaf trekt Valentijn Driessen daar harde conclusies over.

Ajax hoopte dat Brobbey de eerste zelfopgeleide topspits sinds Marco van Basten en Patrick Kluivert zou worden. Zijn kracht en snelheid maakten hem in de jeugd ongenaakbaar, maar op het hoogste niveau stokt de ontwikkeling. Volgens Driessen is de 23-jarige aanvaller door de trainers op De Toekomst zelfs 'verwaarloosd', waardoor hij nooit de technische en mentale bagage heeft meegekregen om een Europese topspits te worden.

Cijfers stellen teleur na rentree

In 2021 koos Brobbey transfervrij voor RB Leipzig. Het avontuur in Duitsland werd een fiasco: negen wedstrijden, 124 minuten en nul doelpunten. Al snel keerde hij met hangende pootjes terug. Ajax legde uiteindelijk ruim 16 miljoen euro neer om hem definitief in te lijven, een bedrag dat volgens critici nooit in verhouding stond tot zijn prestaties.

Ook na zijn rentree in Amsterdam wist Brobbey nooit écht te overtuigen. Afgelopen seizoen bleef hij steken op vier doelpunten en drie assists in dertig competitieduels, waarmee de kritiek groeide. Zijn hoogtepunt bleef een sterk duel tegen Duitsland met Oranje, maar sindsdien is zijn rol zowel bij Ajax als bij het Nederlands elftal flink gekrompen.

Ajax kiest voor Weghorst, Brobbey mag vertrekken

Volgens De Telegraaf zijn trainer John Heitinga en technisch directeur Alex Kroes inmiddels klaar met Brobbey. Ajax heeft in Wout Weghorst al een alternatief in de spits en geeft hem de voorkeur. Voor Brobbey wordt daarom gezocht naar een transfer. Clubs als Lille, Rennes en VfB Stuttgart zouden belangstelling hebben, al zegt dat volgens Driessen veel over de status van de aanvaller.

De conclusie van de journalist is hard. "Na een bewogen Ajax-carrière van bijna vijftien jaar is het geen gewaagde stelling dat Brobbey zijn belofte nooit zal inlossen", schrijft Driessen in zijn column. Toch kan de spits elders nog opbloeien, maar dan moet zijn volgende stap wél de juiste zijn.

Komt Brobbey nog in actie namens Ajax?

Ajax komt zondag in eigen huis in actie tegen Heracles. De wedstrijd kan weleens in het teken staan van een afscheid, want de kans is groot dat Brobbey niet meer tot de selectie behoort. Mocht dat zo zijn, dan heeft de 23-jarige spits zijn laatste minuten in het shirt van Ajax al achter de rug. Een opmerkelijk einde voor een speler die ooit gold als hét nieuwe toptalent uit de opleiding.

