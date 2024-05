'Groot nieuws uit Dubai: Quincy Promes weer op vrije voeten'

Quincy Promes is weer op vrije voeten. Dat meldt Het Parool vrijdag. De voetballer zat vast in Dubai , maar hij is onder voorwaarden in vrijheid gesteld.

Promes is op dit moment in afwachting van een zaak, waarin wordt beslist of hij uitgeleverd zal worden aan Nederland. Die zaak mag hij in Dubai dus voorlopig in vrijheid afwachten. Aan welke voorwaarden Promes precies moet voldoen is niet bekend. Mensen die in Dubai onder voorbehoud vrij worden gelaten, moeten zich normaal melden bij de politie en mogen ook het land niet verlaten. Ook is het waarschijnlijk dat er een borgsom is betaald voor de vrijlating van Promes. De advocaten van de voetballer willen geen toelichting geven bij zijn vrijlating.

Veroordelingen

Het verhaal van Promes is inmiddels bij de meeste mensen bekend. De voetballer van Spartak Moskou is in Nederland twee keer veroordeeld. Hij kreeg een straf van 1,5 jaar cel voor het neersteken van zijn neef en een straf van zes jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnehandel. Promes zat in de tijd van die veroordelingen in Rusland en kon daardoor niet aan Nederland uitgeleverd worden. In maart werd de aanvaller opgepakt na een verkeersongeval in Dubai, waar hij op dat moment met zijn club Spartak Moskou op trainingskamp was. Sindsdien zat hij in de gevangenis in afwachting van zijn mogelijke uitlevering.

Verwachting

In gesprek met AT5 deed advocaat Kerem Canatan een voorspelling over de mogelijke uitlevering van Promes. "Normaal gesproken is het zo dat je na de uitleveringsbeslissing wordt uitgeleverd, er is dan normaal gesproken wel nog een beroepsmogelijkheid. Maar ik verwacht dat – als de uitlevering wordt toegestaan – wel dat hij dit jaar in Nederland is."