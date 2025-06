Voetballer Mario Bacaj is op tragische wijze overleden in het centrum van Adelaide. De 28-jarige speler Adelaide Eagles liet 's ochtends nog weten aan de club dat hij zich niet goed voelde.

Het Australische voetbal is in rouw na de dood van Bacaj. Hij is overleden na een val van acht verdiepingen van een restaurant/bar op een dak in het centrum van Adelaide.

De voetballer zou zondag spelen voor Adelaide Eagles, maar 's ochtends stuurde hij een bericht naar de groep dat hij zich niet goed voelde en niet kon spelen, meldt het Britse medium Daily Mail.

Uren later werd bekend dat Bacaj, van Albanese afkomst, was overleden na een val van het restaurant in het centrum van de stad, rond 16.00 uur. Dezelfde bron meldt dat Bacaj alleen naar de locatie ging en dat zijn dood niet als verdacht wordt beschouwd.

Eerbetoon

Op maandag volgde een eerbetoon van de ploeg aan de voetballer. Zijn teamgenoten verzamelden zich bij bar 2KW om witte bloemen neer te leggen en Bacaj te gedenken.

Zijn vorige club, West Adelaide Raptors Soccer, heeft een condoleancebericht achtergelaten: "De club is verslagen na het horen van het overlijden van oud-speler Mario Bacaj. Mario was meer dan een geweldige speler, hij was een vriend die geliefd en gerespecteerd werd door iedereen in de club. We willen onze oprechte condoleances betuigen aan Kristjan en de rest van de familie in deze moeilijke tijd. Je zult altijd herinnerd worden, vriend. Rust in vrede."

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.