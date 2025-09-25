De UEFA gaat binnenkort stemmen over een mogelijke schorsing van Israël. Dat zijn de geluiden die in Engeland te horen zijn. Het besluit zou volgende week al genomen worden.

The Times schrijft dat de UEFA gaat stemmen over het schorsen van voetbalclubs uit Israël. Dat zou gevolgen hebben voor Maccabi Tel Aviv, dat tot nu toe één wedstrijd speelde in de Europa League: 0-0 tegen PAOK Saloniki. Er speelt één Nederlander in Israël, en wel bij Maccabi: Jong Oranje-speler Tyrese Asante. Vorig seizoen speelde de club uit Tel Aviv nog tegen Ajax.

De eerste oproep komt van de Verenigde Naties, dat de FIFA en de UEFA vroeg om de nationale ploeg van Israël te weren uit de grote competities. Het land zou dan geen kans meer maken om mee te doen aan het WK 2026 en eventueel later ook het EK 2028. Daarmee krijgt het in dat geval dezelfde straf als Rusland, dat in oorlog is met Oekraïne. Ook dat land mag geen UEFA-wedstrijden, op land- en clubniveau, meer spelen.

Verschil tussen UEFA en FIFA

Mogelijk neemt de UEFA een ander besluit dan de FIFA. Grote baas Gianni Infantino heeft namelijk een goede relatie met de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens Sky News wordt er uit de Verenigde Staten druk uitgeoefend om Israël niet buiten te sluiten. Het WK 2026 is straks onder andere in de Verenigde Staten.

De KNVB reageerde bij de NOS kort op het nieuws: "Ons is momenteel nog niets bekend over een stemming." De Nederlandse voetbalbond zegt in beraad te gaan als er meer duidelijk is.