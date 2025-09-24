Het ziet ernaar uit dat de protesten tijdens de Ronde van Spanje effect gaan hebben. Demonstranten verstoorden meerdere keren de koers doordat Israël - Premier Tech meedeed aan de Vuelta. Inmiddels heeft Premier Tech, de hoofdsponsor van de ploeg, een stevig dreigement afgegeven.

Premier Tech wil namelijk dat het team zijn naam verandert. Dat schrijft het Canadese bedrijf in een verklaring. Onlangs verstoorden pro-Palestijnse demonstranten enkele etappes in de Vuelta. Zij protesteerden tegen de aanwezigheid van Israel - Premier Tech in de Spaanse rittenkoers. De protesten waren dusdanig ernstig dat de laatste etappe in Madrid met nog ruim 50 kilometer te gaan werd gestopt.

Premier Tech dreigt met stopzetten sponsoring

"We zijn gevoelig en attent voor de situatie op het internationale toneel, die aanzienlijk is veranderd sinds onze komst naar de World Tour in 2017", citeert de website van Radio Canada uit de verklaring. "De huidige situatie met betrekking tot de teamnaam is echter niet langer houdbaar om ons doel te bereiken, wat juist de reden is van onze betrokkenheid bij de wielersport."

"We verwachten dat het team een nieuwe naam zal aannemen, waarin de term Israël niet voorkomt, en dat het een nieuwe identiteit en merkimago zal aannemen", aldus Premier Tech. Het bedrijf is sinds het begin van 2022 de hoofdsponsor van de ploeg. Israel - Premier Tech is dan ook in particuliere handen en geen staatsteam. De Israëlisch-Canadese miljardair Sylvan Adams is de eigenaar van de ploeg, die rijdt onder een Israëlische licentie. Adams heeft zichzelf in het verleden omschreven als ambassadeur voor Israël.

Hoewel Adams en Premier Tech allebei dus ook een band met Canada hebben, is nu dus toch gedreigd om te stoppen met de sponsoring. Dat heeft alles te maken met de huidige situatie in Gaza. Israël besloot na een bloederige aanslag van terreurgroep Hamas terug te slaan, maar dat is echter op dusdanige wijze gedaan dat experts van de Verenigde Naties afgelopen week concludeerden dat het land zich schuldig maakt van een genocide in Gaza.

Fietssponsor

De druk op de ploeg om de naam aan te passen wordt daarmee wel heel groot, want eerder eiste fietssponsor Factor exact hetzelfde. Het team rijdt al jaren op fietsen van dat merk, maar dat zou in 2026 weleens kunnen veranderen als de naam hetzelfde blijft. Rob Gitelis, de oprichter en CEO van Factor, kondigde aan dat zijn bedrijf zou stoppen met de sponsoring als er niets verandert.