Voetbalsuperster Cristiano Ronaldo zal volgende week zijn 'meest persoonlijke en onthullende' interview ooit met de wereld delen. Dat is mogelijk slecht nieuws voor Nederlandse trainer Erik ten Hag. Die was drie jaar geleden namelijk de klos toen de aanvaller van Al Nassr zich openhartig uitsprak.

Ronaldo zal opnieuw een onderonsje houden met Piers Morgan. Dat kondigde de beruchte Engelse presentator donderdag aan via sociale media. Het interview zal volgende week worden uitgezonden.

Ruzie met Ten Hag

Het belooft een veelbesproken video te worden. Toen de Portugees in 2022 werd geïnteviewd door Morgan deed dat namelijk behoorlijk wat stof opwaaien. Ronaldo speelde toen nog bij Manchester United onder Erik ten Hag. De Nederlander kreeg er flink van langs. Daar werd jaren later zelfs nog over gesproken.

In 2022 gaf Ronaldo al toe zich 'verraden' te voelen bij Manchester United, de club waar hij eerder van 2003 tot 2009 speelde en zijn grote doorbraak beleefde. Na die spraakmakende onthulling speelde CR7 geen minuut meer voor de Red Devils. Eind dat jaar vertrok hij naar Al Nassr.

'Bazige schoolmeester'

De vedette zei onder andere over Ten Hag dat hij zich 'gedraagt als een bazige schoolmeester die niet weet hoe hij om moet gaan met uitzonderlijk talent'. In februari van dit jaar richtte Ronaldo zijn pijlen opnieuw op de trainer. "Ik leer van iedereen, maar ik heb een aantal slechte coaches gehad. Sommigen begrijpen helemaal niets van voetbal", liet de Portugees weten.

Ten Hag liet het daar overigens niet bij zitten en sprak op zijn beurt ook fel over de superster. "Hij zit ver weg in Saoedi-Arabië, ver weg van Manchester. Zo kan iedereen een mening hebben", zei hij. De Nederlander werd in oktober 2024 ontslagen bij United en werd daar opgevolgd door Ruben Amorim. Ten Hag begon afgelopen zomer aan een nieuw avontuur als hoofdtrainer bij Bayer Leverkusen, maar daar moest hij al na drie wedstrijden vertrekken.