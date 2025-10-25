Cristiano Ronaldo heeft zijn vizier gericht op een magische grens: 1000 goals in zijn profloopbaan. De Portugese superster zette de teller zaterdag op 950 stuks.

De 40-jarige aanvaller speelde met Al-Nassr tegen Al-Hazm en CR7 plus zijn collega's wonnen met 2-0. De eerste goal kwam van Joao Felix, eveneens een Portugees, terwijl Ronaldo de tweede maakte met een schot van dichtbij. Al-Nassr is nog foutloos dit seizoen in de Saudi Pro League. Uit zes duels werden achttien punten gehaald.

Dit is de opbouw van de 950 goals tot nu toe: 5 stuks voor Sporting, 145 voor Manchester United, 450 voor Real Madrid, 101 voor Juventus, 106 voor Al-Nassr en 143 voor Portugal.

Prestige Award

Eerder in oktober was de voetballegende aanwezig op het Portugal Football Globes gala. Daar kreeg hij de "Prestige Award" uitgereikt. De Portugese aanvoerder toonde opnieuw zijn ongekende enthousiasme en ambitie, zowel bij de nationale ploeg als bij Al Nassr.

"Ik zie het als erkenning voor jaren van inspanning, toewijding en ambitie. Ik houd ervan om te winnen, om de nieuwe generaties te helpen. En zij helpen mij ook om mijn niveau te behouden en te blijven concurreren. Dat is wat het spannend maakt: concurreren met de jongeren. Ik heb hier nog steeds passie voor," zei hij.

Geld

Ronaldo werd in oktober 2025 op 1 gezet in de Forbes-lijst van voetballers die het meeste geld verdienen. De Portugees is één van drie spelers uit de top 10 van grootverdieners die in het seizoen 2025/2026 in Saoedi-Arabië onder contract staan.

Het is de zesde keer in tien jaar dat Ronaldo bovenaan de lijst staat. Persbureau Bloomberg maakte bekend dat Ronaldo de eerste miljardair (in dollars) in de voetbalwereld is geworden. De cijferaars schatten zijn nettovermogen in op 1,4 miljard dollar, omgerekend 1,2 miljard euro. Bij de berekening is onder meer gekeken naar het salaris bij clubs als Manchester United, Real Madrid en Juventus, en naar investeringen en reclamedeals met bedrijven als Armani en Nike.