AFC Bournemouth-speler Justin Kluivert viel zaterdag in duel met Arsenal geblesseerd uit. De club heeft nu een update gegeven over zijn situatie en komt met slecht nieuws voor de Oranje-international.

Kluivert moet geopereerd worden aan zijn knie. Het is nog onduidelijk hoe lang het herstel van de Nederlandse international gaat duren. "Hij zal een periode buiten de lijnen moeten blijven om zich te focussen op herstel", schrijft Bournemouth in een statement.

"Hij zal met de volledige steun van de medische staff gaan revalideren. Iedereen bij de club wenst hem het beste en kijkt ernaar uit om hem weer op het veld te zien."

De 26-jarige aanvallende middenvelder liep de blessure afgelopen weekend op in een competitiewedstrijd tegen koploper Arsenal. Hij moest in de 74e minuut het veld verlaten. Arsenal won in Bournemouth met 3-2.

Oranje

Kluivert speelt sinds 2023 voor de Engelse club, waar hij een vaste waarde is. Op dit moment staat Bournemouth op de 15e plaats in de Premier League, met 23 punten uit twintig duels. Hij speelt ook voor het Nederlands elftal. Kluivert kwam elf keer uit voor Oranje.

Het blijft onduidelijk of hij in maart weer beschikbaar is tijdens de interlandperiode. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt dan in voorbereiding op het WK twee oefenwedstrijden. Noorwegen is de tegenstander op 27 maart, Ecuador volgt op 31 maart.

