Old Trafford begint steeds meer te lijken op een trainerskerkhof. Nadat maandag Rúben Amorim werd ontslagen, staat de teller op dertien trainers in de laatste tien jaar voor Manchester United. Dit kost naast veel gedoe ook een heleboel geld. Zo krijgt de Portugees een flinke zak geld mee.

Manchester United, samen met aartsrivaal Liverpool de recordkampioen van Engeland, nam maandag na veertien maanden alweer afscheid van Amorim. De reden voor zijn ontslag was een interne ruzie over de toekomstvisie. Ook stond de voormalige trainer van Sporting Lissabon eerder onder druk wegens tegenvallende resultaten.

Duur grapje

Uiteindelijk barstte de bom vlak na de helft van de competitie. Dit betekent dat Amorim Manchester verlaat met een grote zak geld. Hij had namelijk een contract tot juni 2027. Dat betekent dat United na zijn ontslag Amorim tien miljoen Britse pond (omgerekend 11,56 miljoen euro) verschuldigd is.

Sowieso was het project-Amorim een dure aangelegeheid voor Manchester United. Na het ontslag van Erik ten Hag vorig seizoen, nam de recordkampioen van Engeland de 40-jarige Portugees voor 9,2 miljoen Britse pond (omgerekend 10,6 miljoen euro) over van Sporting Lissabon. In combinatie met de kosten van zijn ontslag kostte Amorim Manchester United meer dan twintig miljoen euro. Een duur grapje dus.

Ontslag Ten Hag

Wie ook een duur grapje was voor Manchester United was Ten Hag. De 55-jarige Nederlander werd vorig seizoen de laan uitgestuurd bij de Engelse grootmacht. Hij kreeg volgens Britse media na zijn ontslag 17,5 miljoen euro mee. Ook het contract van Louis van Gaal werd ooit de prullenbak ingegooid door de club uit Manchester. Hij kreeg daar toen tien miljoen euro voor.

Huidige situatie Manchester United

Hoe nu verder bij Manchester United? Darren Fletcher, oud-speler van de club en de voormalige trainer van de onder-18, gaat de komende drie wedstrijd op de bank zitten als interim. Mogelijk maakt hij het seizoen af. Ook heeft er een oudgediende zich aangeboden. Fabrizio Romano meldde dinsdag dat de Noor Ole Gunnar Solskjaer zijn oude club weer wil helpen als interim manager. Van maart 2019 tot en met november 2021 stond hij al eens aan het roer bij Manchester United.

