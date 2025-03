Kylian Mbappé looft Cristiano Ronaldo na mooie mijlpaal: 'We spreken elkaar nog steeds'

Kylian Mbappé bereikte in de 3-2-overwinning van Real Madrid op Leganés een bijzondere mijlpaal. Na afloop van het duel sprak hij vol lof over zijn idool Cristiano Ronaldo. 'Hij geeft me advies.'

Mbappé evenaarde zaterdag het aantal doelpunten dat Cristiano Ronaldo scoorde in zijn debuutseizoen voor Real Madrid: 33. "Het is echt heel bijzonder", zei de Fransman na afloop.

"Het belangrijkste is altijd wat je voor het team doet, maar hetzelfde aantal doelpunten scoren als Cristiano Ronaldo is altijd goed", aldus de aanvaller. "Iedereen weet wat hij betekent voor Real Madrid en voor mij. We spreken elkaar nog steeds en hij geeft me veel advies. Natuurlijk is het geweldig om veel doelpunten te maken, maar zoals ik altijd zeg, hier moeten we titels winnen."

Penalty

Mbappé zette Real Madrid na een half uur op voorsprong uit een strafschop, die was gegeven na een overtreding op Arda Güler. Mbappé benutte de penalty met een stiftje door het midden van het doel. Keeper Marko Dmitrovic probeerde de bal nog met zijn hand te keren, maar was al uit balans.

Leganés antwoordde direct. Diego García kon de bal vrijstaand bij de tweede paal in het doel tikken. Van buitenspel was geen sprake, omdat de bal via een speler van Real Madrid kwam. Kort voor rust sloegen de bezoekers opnieuw toe, uit een counter. Óscar Rodríguez legde de bal vanaf de achterlijn goed terug op Dani Raba, die eenvoudig kon binnenschuiven.

Real Madrid sloeg in de tweede helft snel toe. Jude Bellingham was in de 47e minuut scherp toen de bal via de lat het veld weer inkwam en maakte al vallend de 2-2. Mbappé zorgde een kwartier voor tijd uit een vrije trap voor de bevrijdende 3-2 voor Real. Het elftal van trainer Carlo Ancelotti heeft dankzij de overwinning evenveel punten als koploper FC Barcelona, dat zondag Girona ontvangt.

